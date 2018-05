"Huelva es ejemplo de colaboración para combatir el tráfico de drogas"

El responsable de la cartera de Interior ha recalado en Huelva esta semana para presentar la nueva versión de Alertcops y el dispositivo de seguridad de El Rocío. Ahora habla para este diario en una entrevista donde se aborda la actualidad desde un punto de vista global, pero también provincial.

-La primera pregunta es obligada: ¿qué se está haciendo para combatir el narcotráfico en el Golfo de Cádiz?

-La seguridad en el Campo de Gibraltar era una auténtica prioridad para el Gobierno: hemos intensificado la cooperación entre las administraciones, reforzado la efectividad de las actuaciones contra la logística de los narcotraficantes incautando narcolanchas, vehículos, sistema de radar y vigilancia y almacenes de droga, y se han incrementado considerablemente las incautaciones de droga.

-Los datos son espectaculares.

-Ya el año pasado se incrementaron en un 300% las aprehensiones de cocaína y en un 45% las de hachís. Igualmente, en los cuatro meses de este año se han incautado 11.282 kilos de cocaína, prácticamente la misma cantidad que se intervino durante todo 2017 (11.785 kilos). En lo que llevamos de año se han incautado 74.692 kilos de hachís, es decir, más de la mitad de la cifra total del año pasado (145.372 kilos). Y durante estos primeros cuatro meses de 2018 han sido detenidas unas 300 personas en el Campo de Gibraltar por tráfico de drogas. O sea, una media de más de dos personas arrestadas al día por narcotráfico.

-¿Y qué medidas se van a acometer en el futuro?

-Vamos a renovar y modernizar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), a potenciar el uso de material de videograbación y contar con embarcaciones semirrígidas de mayores dimensiones y potencia. En el ámbito legislativo, estamos ultimando un proyecto de regulación de las embarcaciones conocidas como narcolanchas con vistas a su prohibición.

-¿Se ha convertido el Campo de Gibraltar en territorio comanche? ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

-En absoluto. De hecho, en el primer trimestre del año las infracciones penales en Algeciras han disminuido un 3,6% y los sucesos relacionados con delitos graves y riñas tumultuarias han descendido casi un 6%. En el Campo de Gibraltar vamos a seguir trabajando con ahínco y vamos a perseguir hasta el final a quien trafique con droga, a quien colabore con quien lo haga y a quien dificulte la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las mafias que trafican con droga serán perseguidas, al igual que las personas que actúan con una violencia inusitada. En el Campo de Gibraltar no hay ni habrá impunidad.

-¿Cuántos agentes harían falta erradicar el tráfico de drogas de la zona?

-Quiero subrayar que la situación que se vive fundamentalmente en el Campo de Gibraltar no se resuelve únicamente con más policías o con actuaciones policiales. Evidentemente la actuación policial es muy importante, pero la zona necesita urgentemente de medidas sociales y económicas que mejoren las condiciones de vida la población porque el Campo de Gibraltar lo merece. No podemos permitirnos las tasas tan elevadas de paro y de abandono escolar en estos municipios, que se sitúan desgraciadamente a la cabeza de España. Me he reunido con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, porque todas las administraciones debemos de trabajar unidas para echar a toda esta gente que tanto mal está causando a nuestra querida tierra.

-¿Son suficientes los medios actuales para combatir a estos grupos organizados?

-Están los medios necesarios y se pondrán los medios que sean necesarios en un futuro. Igualmente se utilizarán todos los recursos que nos ofrece la ley para hacer que quienes cometan un delito paguen por ello y para que las calles del Campo de Gibraltar sean seguras. Y estamos firmemente convencidos de que, con el compromiso de todos, vamos a conseguirlo.

-Recientemente usted apuntó al desvío de los flujos de narcotráfico hacia otras provincias por la presión policial en Cádiz. Huelva es una de las damnificadas.

-Ya se sabe que el narcotráfico no tiene fronteras ni límites geográficos. Se están intensificando las labores de vigilancia con el objetivo de estrangular cualquier puerta de entrada alternativa para el tráfico de drogas en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Cádiz. Fruto de este esfuerzo redoblado son las últimas aprehensiones. Además, en lo que respecta a Huelva quiero subrayar que esta provincia es un ejemplo de colaboración, especialmente con los cuerpos de seguridad de Portugal, para combatir la delincuencia en general y el tráfico de drogas en particular.

-¿Qué se está haciendo desde Interior para afrontar este nuevo escenario en Huelva?

-Permítame que deje en el ámbito operativo, por tanto reservado, lo que estamos haciendo. Pocos éxitos tendría un plan si contamos en qué consiste y cómo los aplicamos.

-En las últimas semanas estamos percibiendo en esta provincia un aumento de episodios relacionados con el narcotráfico, entre ellos dos alijos de hachís en Mazagón y El Terrón intervenidos por la Udyco y la Agencia Tributaria de casi siete toneladas de hachís. ¿Hay ya algún detenido por estos hechos?

-Las investigaciones continúan abiertas sobre estas operaciones en las que se intervinieron 7.000 kilos de hachís. Al igual que anteriormente tengo que ser reservado y no puedo pronunciarme sobre indagaciones policiales en curso.

-La pasada semana fue arrestado un mando del Seprona en Almonte, junto con otros tres presuntos colaboradores, por pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo, delitos contra la salud pública y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. ¿Está el enemigo en casa?

-Es de resaltar que sea la propia Guardia Civil la que ha realizado la detención, lo que demuestra que los procedimientos internos funcionan correctamente para retirar del servicio a quien no está cumpliendo con su deber. Estas situaciones se combaten como se ha hecho, con la aplicación de la ley para corregir todos los comportamientos que estén fuera de la misma.

-¿Es Doñana un coladero de la droga?

-Doñana es un área de especial vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Hemos vivido también hace unos días la desaparición de una embarcación del propio pantalán de la Benemérita en el Puerto de Huelva. ¿Puede estar este asunto relacionado con los narcos?

-Perdóneme que insista pero sería una irresponsabilidad por mi parte hacer declaraciones sobre una investigación que sigue abierta.

-A principios de octubre del año pasado la Policía y la Agencia Tributaria asestaron un golpe mortal a una de las organizaciones más activas de Huelva, la de Sergio Mora, alias El Yeyo. Fueron arrestadas 14 personas y se intervinieron más de cinco toneladas de hachís. Él, sin embargo, logró escapar. ¿Se sabe ya su paradero?

-Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando para localizarlo y detenerlo. Tarde o temprano será arrestado y pagará ante la Justicia sus delitos.

-Los policías y los guardias civiles no están satisfechos con la negociación sobre la equiparación salarial que proponen. Siguen movilizándose. ¿Qué tiene usted que decirles?

-El pasado 12 de marzo firmamos el histórico acuerdo por la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus homólogos autonómicos. Y lo hicimos con los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y las siete asociaciones profesionales más representativas de la Guardia Civil. En un esfuerzo presupuestario de hasta 1.207 millones de euros en tres años, las nóminas de los agentes se verán elevadas, en una media mensual y en términos brutos, en 561 euros en el caso de los policías nacionales y 720 en el de los guardias civiles.

-¿Se plantea el Ministerio del Interior reforzar las plantillas de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Huelva? ¿Considera que los medios materiales con los que trabajan son suficientes?

-La oferta de empleo público permitirá incrementar las plantillas de Policía y Guardia Civil. El Gobierno está haciendo un esfuerzo para satisfacer las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotarlas de los medios humanos y técnicos que necesitan para combatir la delincuencia.

-El coronel jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Huelva, Ezequiel Romero, dejará vacante el cargo en abril del año que viene, cuando pase a segunda actividad. ¿Ha pensado ya en quién le tomará el relevo o es demasiado prematuro?

-Aún queda casi un año. En la Guardia Civil hay grandes profesionales para hacerse cargo de la Comandancia de Huelva, cuando llegue el momento.

-Ha podido visitar la exposición La victoria de la libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo en la Diputación de Huelva. ¿Cómo ha vivido usted la disolución de la banda terrorista ETA?

-Desde el Gobierno ya hemos reiterado que ETA no se ha disuelto voluntariamente, sino que ha sido derrotada por la democracia, gracias al esfuerzo común de la sociedad española. El anuncio de ETA tan sólo es la demostración de su fracaso y no cambia nada. Los crímenes se seguirán investigando, los terroristas con causas pendientes seguirán siendo detenidos, los delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo. En este momento las verdaderas protagonistas son las víctimas. Por eso vamos a seguir estando a su lado y siempre vamos a estarlo. Y por eso el relato del final de ETA debe ser fiel a la verdad y justo con el sufrimiento de las víctimas.

-En el centro penitenciario de Huelva están recluidos ocho etarras, entre ellos Txapote. Nuestras fuentes aseguran que están "expectantes" por si consiguen su acercamiento o el traslado directo a las cárceles del País Vasco. ¿Ve usted esto posible?

-Los terroristas no van a conseguir nada ahora, igual que tampoco lo consiguieron cuando dejaron de matar. Con los presos, aplicación escrupulosa de la ley. Se va a actuar con la ley y toda la ley.