Huelva se convierte en la capital andaluza de la Sanidad digna

Coincidiendo con el primer aniversario de la primera manifestación de la plataforma Huelva, por una sanidad digna, la capital vivió una nueva jornada reivindicativa a la que se sumaron, según datos de los organizadores, 8.000 personas. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno fijaron la cifra en 1.600 participantes si bien los allí presentes hablaban de miles.

El recorrido, que dio comienzo a las 12:00 en la Rotonda del Papa, se extendió hasta la Plaza de la Constitución donde la presidenta de la ahora asociación Huelva, por una sanidad digna leyó un manifiesto.

Bollullos, Lucena y Aracena son algunas de las localidades presentes

Esta quinta manifestación ha convertido a Huelva en el epicentro de las reivindicaciones por una mejora de las prestaciones sanitarias. De hecho, no solo se desplazaron ciudadanos de distintas partes de la provincia sino también de Granada, Algeciras (Cádiz) y Andújar (Jaén).

En su intervención en la Plaza de la Constitución, Paloma Hergueta insistió en que Huelva se mantiene por debajo del nivel de la atención sanitaria en Andalucía lo que repercute en una menor esperanza de vida. Estimó que todas las deficiencias que la provincia presenta, en materia sanitaria, tienen un coste de 200 millones de euros y "aunque durante este último año se han percibido algunas mejoras, éstas le han costado al SAS 9 millones de euros". Uno de los proyectos de la asociación es hacer una campaña de información para que los usuarios exijan el cumplimiento de los plazos establecidos por ley para ser operados, tener una consulta del especialista o someterse a una prueba diagnóstica. Era la primera vez que una de las manifestaciones de Huelva, por una sanidad digna salía de la Rotonda del Papa. Fue el momento de ultimar los preparativos de la convocatoria. Allí ya se encontraban los participantes que habían venido de fuera de la capital: Bollullos, Lucena, Algeciras, Granada y Jaén. En unas palabras ante los medios de comunicación, Hergueta indicó que "seguimos luchando junto con Granada y Algeciras, que han venido a acompañarnos en esta nueva manifestación", añadiendo que "las necesidades de esta provincia son muy importantes y se sigue sin resolver gran parte de los problemas".

Como ocurrió en ocasiones anteriores, la manifestación se fue nutriendo conforme avanzaba buscando el centro. Algunos cambios en el recorrido se realizaron en esta ocasión. Se pasó por Pablo Rada, al igual que en noviembre de 2016, para coger por Puerto y salir hasta la Plaza de las Monjas. La ubicación del mercadillo navideño hizo que el final tuviera lugar en la Plaza de la Constitución. En la manifestación pudieron verse algunos representantes del PP y Ciudadanos así como del Sindicato Médico.

En un escenario fueron interviniendo los representantes de las distintas plataformas participantes en la manifestación. La primera en hacerlo fue Paloma Hergueta. La presidenta de Huelva, por una sanidad digna hizo balance de este último año. Se congratuló de que la Sierra tenga dos equipos de Urgencias "que eran una reivindicación de hace 12 años" aunque "falta el de Valverde", el que se cuente con una ambulancia especializada en el transporte de críticos, un oncólogo en el Hospital de Riotinto y una UCI pediátrica a la que denominó "el bonsai pero que al menos es un comienzo".

Por lo demás, Paloma Hergueta hizo un balance pesimista que cuantificó en una deuda de 200 millones de euros y que se plasma en la carencia de un hospital materno-infantil, una unidad de ictus "que hace que tengamos la mortalidad más alta de Andalucía por esta causa", una unidad del dolor o angioplastia las 24 horas para abordar los infartos. Por lo demás, la médico se mostró muy pesimista: "creímos hace un año, que la Administración iba a escucharnos y no ha sido así". Para la asociación, lo peor ha sido el paso dado por el SAS de fusionar los dos hospitales: "En los lugares donde se ha hecho, Huelva y Granada, las listas de espera se han disparado pero el problema añadido es que no rectifican. No están realizando una desfusión sino que la han paralizado". Asimismo lamentó que "tras haber presentado cuatro denuncian al Defensor del Pueblo Andaluz aún no hemos tenido respuesta de él ya que el SAS no le ha facilitado información". Junto a todo esto, "siguen faltando médicos en todas las especialidades y ni siquiera tenemos cirugía de tórax en la provincia con mayor índice de cáncer de pulmón". Para Hergueta, todo este cúmulo de circunstancias hace que "Huelva sea la provincia con menor esperanza de vida al nacer y no lo vamos a consentir por más tiempo".

Dentro de la manifestación se encontraba un grupo procedente de Bollullos, desplazado a la capital en un autobús fletado por el propio Ayuntamiento. Bollullos está destinado a ser sede de uno de los tres Chares de la provincia. Junto a esta representación, se encontraba la de Lucena del Puerto. El concejal independiente Manuel Mora estaba indignado porque el SAS pretendiera establecer el centro de salud de la localidad en el centro cívico "que ha sido levantado con fondos del propio Ayuntamiento". Mora explicó que "cuando estuve de alcalde se llegó al acuerdo con el SAS, de una cesión de terrenos para el centro sanitario. Desde que está el PSOE en connivencia con el PP, es "cuando desde el SAS han cambiado de actitud y nos han dicho que el consultorio debe ir en el centro cívico pues no hay dinero para construir uno". Dentro de la larga comitiva que supuso la manifestación, se contó con la presencia del joven Marcos Rosa quien se encuentra en su particular lucha contra la leucemia y ha promovido, en estas últimas semanas, una campaña de donación de médula. Marcos comentó que hoy ingresaba de nuevo en el Juan Ramón como consecuencia del tratamiento al que viene siendo sometido hasta que se logre un donante compatible.

Desde Aracena también se habían desplazado algunos manifestantes. Manuel García era una de esas personas. Se lamentaba del estado semiconstruido del Chare que "un día se va a venir abajo" y de la atención sanitaria en general.

La manifestación acabó con un minuto de silencio por las personas fallecidas mientras que estaban en listas de espera. Un poco antes, Paloma Hergueta perfiló los objetivos más inmediatos de la asociación onubense que, en buena medida, seguirá trabajando con otras plataformas andaluzas. De este modo, Huelva, por una sanidad digna mostró su solidaridad con la iniciativa de Granada de recogida de firmas contra la futura ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario que, para este movimiento, "es un intento de perpetuar las fusiones hospitalarias y extender los cargos de libre designación". La asociación onubense por su parte, no descarta recurrir a la vía judicial el manejo realizado en los últimos años, de las listas de espera en los hospitales de Huelva. Finalmente, Huelva, por una sanidad digna formará un grupo de voluntarios que tengan como cometido llevar a cabo la campaña de información acerca de los derechos que tienen los usuarios de recibir una atención adecuada en los períodos establecidos en los decretos de garantías.