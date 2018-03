Huelva se convierte en la capital musical en la 16º Bienal de la ONCE

Un total de 200 artistas ciegos y con discapacidad visual grave van a participar del 14 al 17 de marzo en la 16º Bienal de Música de la ONCE que se va a celebrar en escenarios de Huelva, Sevilla y Jerez. Músicos y cantantes de ámbitos tan distintos como el jazz, el flamenco, la música clásica o las corales, van a mostrar al público andaluz el potencial artístico de un movimiento que comenzó hace 30 años en Sevilla, con la primera Bienal celebrada en la sede del Conservatorio Superior Manuel Castillo.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la primera teniente de alcalde, y delegada de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el exterior, Elena Tobar, presentaron ayer el contenido del programa en la Casa Colón. Los presentes estuvieron acompañados por la jefa de Promoción Cultural de la Dirección General de la ONCE, María José Sánchez Lorenzo, y el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas.

La cita cuenta con cantantes de jazz y flamenco, corales, y música clásica

Tobar señaló que esta Bienal es "una de las acciones más importantes de este año", y es que "nos hace mucha ilusión que la Bienal de la ONCE recale en Huelva porque va a ofrecer excelencia cultural y nos va a permitir disfrutar de buena música, que es además un vehículo idóneo para seguir luchando por la igualdad de oportunidades". Por su parte el Delegado Territorial de la ONCE aseguró que "esta Bienal va a ser un auténtico Operación Triunfo para los participantes" y para el público andaluz, que "va a descubrir que detrás de cada canción y de cada nota hay un compromiso social que nos emociona y nos hace mejores personas".

Tras la presentación, la cantante Coraluna interpretó la canción Puede, acompañada a la guitarra por el maestro Rafael Pajardo.

Huelva acogerá tres conciertos en el marco de esta 16º Bienal de Música ONCE. El primero de ellos llegará el jueves 15 de marzo al Teatro España de La Palma del Condado a cargo de las corales Breogan, de A Coruña, y la propia de La Palma del Condado, en calidad de invitada.

La Coral Polifónica Breogan, creada en Galicia en 2007, cuenta con 28 componentes, 16 de ellos con ceguera total o parcial, y está dirigida por el prestigioso pedagogo musical Pablo Méndez. Por su parte, la Coral Polifónica Municipal de La Palma del Condado es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Compuesta por un grupo de voces que varía entre las 30 y las 40, esta coral ha ofrecido más de 100 conciertos y actuaciones diversas en las que han interpretado polifonía de épocas diferentes, lugares y autores.

El viernes 16 de marzo, el Palacio de Congresos Casa Colón, en la capital, acogerá un concierto conjunto de la Coral Allegro de Valencia y la cantante sevillana Coraluna. Los valencianos, que iniciaron su andadura musical en 1982, han grabado ya cinco discos, han participado en numerosos festivales europeos y han actuado con consagrados artistas como Miguel Ríos, Diego el Cigala, Rosa León o David Bisbal, entre otros. En cuanto a Ana Isabel Mercado, directora de la ONCE en Osuna, ha sacado a la calle dos discos, Tengo derecho, en 2014 y Caprichosa Vida en 2015, este último producido por David Santisteban en Madrid y Los Ángeles. Fue primer premio del Concurso Musical de la ONCE en 2013 y ha participado en las giras de Canal Fiesta Radio.

La Bienal se clausurará a lo grande el sábado 17 de marzo con un concierto conjunto del Orfeón Fermín Gurbindo, las corales Alaia, Allegro y Breogan y la Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas, en ese mismo escenario, el Palacio de Congresos Casa Colón. En total serán más de 200 personas entre artistas y personal de apoyo los que van a participar en esta Bienal que es la cita musical más importante que organiza la ONCE cada dos años en España. La Bienal cuenta con el apoyo además de la Diputación de Sevilla y de los ayuntamientos de las ciudades donde se celebrarán conciertos, de la RTVA y Acquajet.

La 16º Bienal de Música de la ONCE tendrá también su reflejo en el cupón de la Organización con el sorteo del próximo día 17, fecha de la clausura, dedicado a este encuentro. Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen el cartel oficial de la Bienal que tiene como protagonista a un piano con letras grabadas en braille en sus teclas.