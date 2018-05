"Huelva tendrá una nueva carroza, idéntica a la actual, pero mejorada"

En su segunda romería como presidente de la filial rociera que aglutina en el camino a un mayor número de peregrinos, Antonio Sánchez de Piña repasa cómo es la vida rociera antes y durante este cargo. Asimismo, adelanta a Huelva Información algunos de los proyectos que la Hermandad de Huelva tiene en mente para los próximos años.

-Esta romería ha sido novedad el registro de peregrinos de a pie para el camino, ¿cómo se ha acogido la iniciativa?

El diseño de la carroza de Huelva se mantendrá, pero con mejores materiales y mayor calidad"

-Estamos muy contentos con las cifras de inscritos, pero hay que seguir cerrando el circuito. Cada vez se condicionarán más los servicios que presta la hermandad sólo para aquellos que se apuntan. El final es que todos vayamos mucho mejor, más organizados y con mejores medios.

-Con la hermandad ya en la aldea almonteña, ¿cómo vive el presidente la romería?

-Pues como todos los rocíos entre amigos, familia y en hermandad, acudiendo a los actos, cuando no he sido presidente y desde que lo soy. Este año no va a ser distinto. Desde que tengo esta responsabilidad, la reunión y la familia hacen su Rocío, y yo me dedico a todo aquel que acude a la hermandad, a apoyar a la hermana mayor, porque mi preocupación es la hermandad y los hermanos.

-Con todos los ajetreos propios de estos días, ¿es difícil compaginar ser presidente de una hermandad como Huelva con otras ocupaciones?

-Una de mis pasiones es mi Hermandad del Rocío de Huelva, y le dedico un tiempo importante. El problema está en la familia, que sí me echa de menos, porque la hermandad te absorbe hasta en sueños: son muchos problemas y muchos hermanos. Queremos cada vez abarcar más, porque la sociedad nos exige una presencia durante los 365 días del año dando testimonio de lo que somos: Iglesia.

-¿Cuál es el estado actual de la filial de Huelva?

-Es una hermandad viva, grande y muy numerosa, pero también muy entregada y preocupada por el día a día de la hermandad. Nos gusta que nos acompañen en la romería muchísima gente, y nos agrada que la Hermandad del Rocío sea tan numerosa, pero nos gustaría que esos que nos acompañan, los que quieren hacer el camino con Huelva, vivan con nosotros todo el año de hermandad. Y entonces sí que se engancharán: le quitarán horas a su trabajo, a su sueño y a su familia.

-Un proyecto pendiente es la escuela de equinoterapia, ¿para cuándo?

-Estamos a punto de presentarla. Las obras están ya culminadas, en una parcela de La Ribera, con la adaptación de un antiguo picadero, donde se va a abrir la escuela de equinoterapia de la Fundación Hermandad del Rocío de Huelva, y huertos terapéuticos. Seguramente sea a primeros de curso del presente año. Su presidente es Juan Ferrer Luna, antiguo presidente de la hermandad.

-¿Hay algún proyecto novedoso para el futuro?

-Después de los dos últimos años, que nos ha llovido en la peregrinación y en otros actos, hemos constatado que la casa de El Real, la institucional, no reúne las condiciones que hoy día tiene que tener una casa de hermandad de la envergadura de Huelva. Pretendemos presentar a la asamblea económica de primeros de año un proyecto en dos fases de construcción de una nueva casa, donde el patio y los salones puedan recoger al volumen de hermanos que hay en una peregrinación o un evento, y que se puedan atender a nuestras ahijadas, autoridades, etc. Tiene que ser aprobado por junta de gobierno, por la asamblea general de hermanos y lo tiene que aprobar la comisión económica del Obispado. Son trámites que hay que pasar, pero es un proyecto que pensamos que hay que empezarlo quizá cuando la Virgen marche a su pueblo.

-¿Y se respetaría algún elemento antiguo?

-Por supuesto. Hay una serie de elementos que son invariables, como la fachada de El Real, que no se va a tocar. Por otro lado, hay otro proyecto que puede que se presente simultáneamente, que es la construcción de la carroza portadora de nuestro Simpecado. Una nueva, idéntica y en plata. La financiación sería de otra manera, para que sea sufragada por los hermanos, con el esfuerzo personal de toda la hermandad. Hay que comprometer a los hermanos en una serie de actos, de reparto de cuotas, que intentaremos que se inicie el año que viene.

-Con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío y el Año Jubilar, ¿se ha pensado en un acto especial?

-Hemos pedido una peregrinación extraordinaria durante ese periodo, para septiembre de 2019. Hasta ahora no hemos recibido respuesta de la Matriz. Pretendemos peregrinar a Almonte porque la Virgen estaría allí, y hacerlo de una manera muy especial: que nuestro Simpecado haga el camino tradicional y antiguo de la hermandad, con caballería y carruajes. Sería recuperar la imagen de Huelva entrando en Almonte, 50 años después de la última vez que durmió allí. Queremos agradecer al pueblo de Almonte el cariño con el que nos acogió durante mucho tiempo, si bien está pendiente de aprobación por la Hermandad Matriz.

-¿Cuándo será declarada la salida de Huelva como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía?

-Realmente no lo hemos planteado, ni tampoco el Ayuntamiento ha comentado nada de eso. Estamos tan satisfechos de la respuesta de la ciudad de Huelva cuando la hermandad sale, incluso a la vuelta, que es menos numerosa, que no hemos hablado de la proyección turística de este evento. Está claro que para Huelva es un acontecimiento, pues la ciudad está en vilo desde las 08:00 hasta las 15:00.