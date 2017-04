Huelva en 140 caracteres

Es un hecho que en la época en la que vivimos las redes sociales forman una parte fundamental de la vida diaria de la mayoría. Tuit, tuitear o tuitero son palabras inmersas definitivamente en el vocabulario cotidiano, literalmente, pues así las recoge la Real Academia de la Lengua Española desde 2014, lo que hace patente la influencia y la popularización del argot 2.0.

Facebook, Twitter e Instagram son, por este orden, las redes más utilizadas por los usuarios españoles y Huelva se maneja con soltura en todas ellas, junto a Whatsapp. The Social Media Family, consultoría de marketing on line, ha realizado un estudio que coloca a la capital onubense entre las punteras del territorio nacional. El informe toma como referencia para el estudio las 25 ciudades más pobladas de España. Realizados desde 2014, usan como referencia los datos que los propios usuarios aportan a la hora de hacer su registro. Según el estudio realizado, 2016 ha sido un año de consolidación para estas, que ya cuentan con más usuarios que en países como Rusia o China.

En la red social creada por el estadounidense Mark Zuckerberg, Huelva ocupa el puesto 21 a nivel nacional con 190.000 usuarios en 2016, casi un 75% más que en 2015, según este estudio. Si tenemos en cuenta la población que la capital onubense tiene, 145.468 personas, resulta que cada onubense posee más de un perfil en la red social (1,3 en total). Estos no tienen por qué ser perfiles falsos, ya que numerosas personas cuentan con dos cuentas, una personal y otra profesional, o son cuentas pertenecientes a grupos, empresas o negocios. Además, la mayoría de usuarios tiene menos de 40 años, según recoge el análisis. Un dato curioso es que de los 15,5 millones de usuarios que se conectan a diario en España, el 86% lo hace a través de su aplicación móvil.

Pero si hay una red social que destaca en la capital onubense es Twitter. La red de los 140 caracteres cuenta con 25.002 perfiles, por delante de Salamanca, que marca el top 15 a nivel nacional. Esto supone el 17% de la población. Respecto al género de los usuarios hay un detalle curioso. En esta red social el 38% de los usuarios no identifican su sexo al registrarse. Es importante, destaca el estudio, "el número de marcas en los perfiles de Twitter, las cuales no tienen género definido, explicando así el alto porcentaje de desconocido". Una mujer, sin embargo, es la titular de la cuenta onubense con más seguidores en la red social del pájaro azul, Carolina Marín. La volantista, actual campeona olímpica, cuenta con 118.000 seguidores de todo el mundo. El fútbol no es solo el deporte rey en España, también lo es en Twitter. Siete de los 10 perfiles ubicados en España con más seguidores pertenecen a equipos o jugadores de fútbol. Para la realización del estudio se ha aplicado una segmentación en función del número de usuarios, perfiles activos (aquellos que han tuiteado al menos una vez los últimos dos meses) y cuentas verificadas.

Huelva aún no aparece en el top 25 de ciudades con perfiles en Instagram. La red social más visual está más enfocada al público joven, aunque en el último año ha seguido la tendencia de su hermano mayor, Facebook, aumentando el número de usuarios adultos menores de 40 años, un indicativo del auge de la fotografía y el retoque digital en este tramo de edad.