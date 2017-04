Huelva se asoma a su balcón en primavera

Mi Huelva tiene una Ría. Y la Ría... su paseo. Con la llegada de la primavera, y con ella la época del año por excelencia para disfrutar de los paseos y de los atardeceres que ofrece la ciudad, cobra valor un espacio singular bajo el marco incomparable del Muelle del Tinto y las Marismas del Odiel, que tras años a merced del paso del tiempo se ha convertido en un referente para la ciudad. Llega el calor y Huelva se asoma a su balcón para disfrutar de la primavera. El Paseo de la Ría es para los onubenses un inmenso mirador el que asomarse al mar y disfrutar de la naturaleza, una desconexión natural en la misma ciudad. Un privilegio convertido en poco menos de un año en santo y seña de la ciudad.

En la estación de año que acaba de comenzar los kioskos del Paseo de la Ría comienzan a llenarse a diario, mientras que en invierno sólo despuntaba la clientela los fines de semana. Uno de los motivos que alegan es que las terrazas son exteriores y a los paseantes no les apetece sentarse fuera. Aun así todos hacen un balance positivo cuando se acerca el primer aniversario de su inauguración, y ahora de cara a la primera primavera las previsiones son buenas. Desde el Mosquito Club, Ángela González y Gonzalo Maraver coinciden en que "se empieza a notar la llegada de la gente con el calor y los días más largos", aunque es el "primer año" en esta época "y no sabemos qué continuidad tendrá". Puerto Embarcadero, Portobello y Desembarque coinciden en que "la gente sale por el sol". El atardecer es el momento favorito de los onubenses para acercarse al paseo a tomar algo, pero al fin y al cabo "los guía el clima", comenta Maraver. Aunque las buenas temperaturas no sólo atraen a la clientela, los mosquitos hacen su aparición y "hay que empezar a fumigar". Los paseantes disfrutan, y casi todo son pros como "la amplitud y la seguridad para los niños", aunque también hay algún contra: "faltan árboles que den sombra".

La respuesta de los onubenses fue satisfactoria desde el primer día. Un lugar donde disfrutar del ocio en familia, pasear o tomar algo en las terrazas, las vistas lo merecen. Tapas, helados o copas llenan las mesas donde onubenses y visitantes se sientan a contemplar el paseo y su gran vida. Aunque desde la mayoría de los comercios reclaman "mayor integración en la ciudad". La mayoría coincide en que es necesario que "los autobuses lleguen al paseo" y que se "se instale una parada de taxi" por lo menos los fines de semana, ya que sólo se puede acceder al paseo a pie o en coche. También demandan actividades durante todo el año que integren el paseo con la ciudad. "Los comercios deben participar en la vida de Ría" para que se convierta "en un motor de la ciudad", apunta Manuel Conde, de Portobello. También esperan que se le dé al paseo un "un poco más de vida" con actividades y actos dedicadas a niños y mayores, "incluso actividades acuáticas", apunta Pedro Cruz, de Puerto Embarcadero, y "que las excursiones de turistas pasen por aquí", señalan Manuel Brioso y Rocío García, también de Puerto Embarcadero. Conde reivindica "más publicidad" del Paseo" para que toda la ciudad "disfrute de este privilegio". Y cierto es que los anfiteatros aún no han tenido mucho uso desde la inauguración. Una tarea pendiente.

Este año, y ante las protestas por el reducido tamaño de los espacios destinados a la hostelería, la Autoridad Portuaria ha invertido para ampliar la superficie con recintos para almacenaje, aún en construcción. El diseño de las nuevas estructuras no romperá con la original y se ha realizado sin dañar el trabajo de estilo general conseguido después de la puesta en servicio del Paseo de la Ría, diseñado por el estudio Martínez Lapeña-Torres Arquitectos. Con respecto a la ampliación de los espacios, los comerciantes coinciden en "que mejor tarde que nunca" porque "era muy necesario".

Ya integrado totalmente en el día a día de la ciudad, sin ser pensado para ello, La Ría ya es el mejor polideportivo de Huelva y los nuevos denominados runners llenan el paseo de color a cualquier hora del día, solos o en grupo. También los hay que va en bicicleta. Son los que mandan en la vida entre semana que se convierte con la unión del Paseo con la Punta del Sebo en una vía natural ganada para la ciudad.