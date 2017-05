Huelva aún espera que se aplique el proceso asistencial de fibromialgia

Las asociaciones de pacientes de fibromialgia (FM) celebrarán el día 12, el VII Encuentro Provincial de la Federación Luz Onubense que tendrá lugar en la Facultad de Enfermería.

La cita tendrá entre otros propósitos, reivindicar la aplicación del proceso asistencial integrado que la Consejería de Salud creó en 2005 y que aún no se aplica en Huelva. El hecho de hacer efectivo dicho proceso supondría la puesta en marcha de un protocolo de actuación con mayores recursos y consultas multidisciplinares.

La presidenta de la Federación Luz Onubense, Antonia López, presentó ayer el encuentro en compañía de la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, en la sede de la Diputación.

Vélez recordó que la fibromialgia "es una enfermedad compleja y que afecta especialmente a la población femenina". Recordó que su diagnóstico suele ser complicado y hasta que éste se da "no suelen ser conscientes de lo que les pasa de manera que necesitan que se les entienda".

La presidenta de la federación de asociaciones explicó que la FM "está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1992" y subrayó el hecho de que "desde 2005 hay un proceso asistencial que en la provincia de Huelva no se ha implementado" y ésta es una enfermedad que "precisa de una consulta multidisciplinar en el que se incluyan dietistas, fisioterapeutas y otros especialistas" que afronten una sintomatología muy variada. Se estima que entre el 3% y el 4% de la población padece fibromialgia con un amplio predominio de mujeres.

Aunque se ha avanzado mucho en estos últimos años, la FM sigue siendo muy desconocida aunque afortunadamente las pacientes cada vez se encuentran menos casos de incomprensión tanto de sus familiares como de los propios profesionales sanitarios. Antonia López indicó que uno de los síntomas es el permanente dolor aunque el espectro es mucho mayor. Ese diagnóstico se guía por unos puntos conocidos como gatillo que, en número de once, orientan sobre si estamos ante un caso de fibromialgia. El diagnóstico lo realiza el reumatólogo aunque el seguimiento pasa posteriormente, al médico de familia.

López insistió en la necesidad de ese tratamiento multidisciplinar que debería incluir la rehabilitación que, "a través del SAS solo se ofrece de manera esporádica y no llega en los momentos en los que más se necesita, que es cuando padecemos un brote, por las demoras que hay para acceder a ella".

Tampoco es fácil compaginar la FM y la vida laboral. Afortunadamente en este sentido también se está progresando y "ya hay casos de algunas bajas laborales a causa de la fibromialgia pues ya se cuenta con su código particular".

La fibromialgia es un trastorno doloroso, crónico, multisistémico de origen desconocido que afecta a las partes blandas del aparato locomotor. Aunque sigue sin conocerse la causa, diversos estudios establecen que puede estar causada por alteraciones neurofisiológicas, alteraciones de los sistemas nervioso autónomo, endocrino e inmunológico, encontrando también alteraciones genéticas y predisposición hereditaria que hacen de la fibromialgia una enfermedad multisistémica que produce una alteración de la percepción y de la modulación del dolor.

No existe una píldora para hacer que el dolor y los demás síntomas desaparezca. Lo más acertado es el tratamiento integral que incluya ese enfoque multidisciplinar demandado.

Dado que la FM no se manifiesta de forma visual, los amigos, familiares o incluso profesionales de la salud pueden no ser muy sensibles a sus necesidades. Incluso los propios enfermos se llegan a sorprender del impacto que esta enfermedad tiene en sus vidas. Las tareas que antes no suponían esfuerzo, ahora pueden resultar difíciles de manejar. Aprender a vivir con fibromialgia requiere la implicación del enfermo en la forma de llevar esta enfermedad y en los recursos disponibles.