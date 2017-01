Huelva anima a otros operadores a participar en el nodo de Majarabique

Era inevitable y se hizo poco por hacerlo. La polémica de Majarabique se coló en la presentación de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria hasta tener una entidad por sí misma, tanto por la necesidad de buscar una explicación medianamente razonable a la polémica que aún no ha amainado del todo, como por conocer los próximos pasos para su puesta en funcionamiento, un asunto si cabe urgente ya que tiene que estar operativa antes del mes de junio. La idea general apuntada tanto por el presidente de la Autoridad Portuaria, como por el director del Puerto, fue la de rebajar la tensión y centrarla en el ámbito del desarrollo empresarial por un lado, y por otro apuntalar un trabajo que debe dar resultados inmediatos.

La intervención de la Red Logística de Andalucía, ya adelantada por Huelva Información, en la gestión del nodo de Majarabique, parece la opción más razonable para lograr el principal objetivo del Puerto de Huelva, que no es otro que la zona comience a funcionar de manera inmediata. De qué modo y con qué participación, se deja en manos de la comisión técnica acordada entre Huelva y Sevilla por iniciativa de Puertos del Estado y que determinará los próximos pasos a seguir.

El más inmediato de los mismos es el de proceder a la "licitación de la explotación en los próximos 10 o 15 días, ya que las obras de adecuación deben estar finalizadas el próximo mes de junio". Los recursos interpuestos por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla y que han recibido un varapalo más que considerable en la resolución de Adif que desmonta incluso la capacidad hispalense para presentar dicho recurso, no han conseguido su objetivo principal, que era retrasar el proceso ya que en los próximos días el Puerto de Huelva comenzará a explotarla: "El proyecto no se para ni en obra ni en gestión".

La clave vuelve a estar en la propiedad del resto de los terrenos que no va a gestionar Huelva (sólo lo hará en 2,3 hectáreas) y cuyas más de 200 hectáreas corresponden a la Junta de Andalucía que se gestionarán a través de la mercantil Red Logística de Andalucía. En ella, en la que participa como accionista incluso el Puerto de Algeciras, el primero de España y quinto de Europa, se arbitrarán los mecanismos previstos en el acuerdo de participación cerrado con Puertos del Estado y que aún no se han determinado en su totalidad.

El modelo que se plantea, señaló Álvarez-Ossorio, es, una vez que la Junta ejecute el nodo logístico, incorporar a la red los activos que cada puerto tenga, en el caso de Huelva la plataforma ferroviaria, incorporándose al accionariado de la sociedad que sería la que gestione Majarabique. Por tanto, "la gestión y explotación de la terminal ferroviaria será del Puerto de Huelva hasta que este proyecto no confluya con el de la Junta".

Barrero, por su parte, huyó de las descalificaciones "en las que no entramos" y quiso recordar la estricta legalidad de un proceso en el que Huelva fue "el único puerto que concurrió al concurso" por tanto siguen trabajando, si bien ha destacado que les gusta "sumar", por tanto, "si hay otros que no han concurrido y después tienen interés por participar estaremos encantados de colaborar, no sólo con Sevilla, sino también con Algeciras y Cádiz si tienen intención de sumarse al proyecto".

Por último, se mostró convencido de que "Majarabique va a suponer un gran beneficio para Andalucía, y su segundo beneficiario será Sevilla, provincia que albergará este nodo logístico del Sur de Europa" y del que estaremos muy orgullosos de haber sido los iniciadores".