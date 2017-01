Huelva acogerá el I Congreso de Atención Temprana

Huelva va a ser sede los días 27 y 28 de enero del I Congreso Nacional de Atención Temprana (AT) que este año lleva el lema de Retos Educativos, Sociales, Tecnológicos y de la Salud en la AT y que traerá hasta la ciudad onubense a prestigiosos ponentes.

Este congreso nace en el seno de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromin), que tras dos exitosas jornadas sobre esta disciplina, celebradas en la Universidad de Huelva, decide poner en marcha este año, el primer congreso nacional sobre Atención Temprana de Huelva.

Todo está ultimándose para que la Casa Colón se convierta en el epicentro de la Atención Temprana con la llegada de profesionales, estudiantes y familias, que debatirán sobre uno de los temas que más preocupan en la actualidad, con el fin de prevenir posibles trastornos de desarrollo y atender a los niños que los padecen.

Entre los ponentes, este congreso cuenta con personalidades como Antonio Pons, coordinador de la Estrategia de AT desde el año 2010 y pediatra de Atención Primaria, quien abordará la Situación actual de la Atención Temprana en Andalucía. Junto a él, Manuel Carreiras, director científico del BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language, Donostia), tratará la Neurociencia y Educación: aprendizaje, marcadores tempranos y neuromitos.