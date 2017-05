Huelva acoge desde hoy la mayor cita del país sobre cambio climático

Su carácter innovador se basa en que en vez de volver a abordar las causas y las consecuencias del cambio climático, por vez primera se hablará de las soluciones y se abordarán medidas para hacer más llevadero y reducir la incidencia de la que es en la actualidad una de las mayores amenazas de la humanidad. El Congreso Internacional de Cambio Climático -SOCC Huelva 2017- abre sus puertas hoy en la Casa Colón, donde durante tres días se darán cita ponentes internacionales y más de 800 congresistas preparados para "formar parte de la solución".

Así lo señaló ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien inaugurará el congreso junto al presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Estas tres administraciones son las organizadoras del evento.

"Se ha hablado mucho de las consecuencias y causas, pero ahora se tratarán las soluciones"

Según Fiscal, el número de participantes ha tenido que limitarse, ya que la idea era reunir a 500, si bien el pasado jueves el número ya sobrepasó los 800. Se trata de inscripciones de pago -participar en el congreso cuesta 45 euros-, y los organizadores entendieron que congregar a más personas dificultaría ofrecerles los servicios adecuados. Esta alta participación prueba, a juicio del consejero, la gran expectación que este congreso ha despertado. "Yo lo que espero es que responda a esas expectativas", valoró.

La jornada de hoy será intensa. En la conferencia inaugural el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero hablará sobre el Cambio Climático y las políticas innovadoras. Tal y como recordó Fiscal, bajo su presidencia se creó la Oficina Nacional del Clima. Además, para conocer las principales consignas de la Economía del Bien Común, el profesor de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Graz y Klagenfurt, Christian Felber, impartirá una conferencia magistral.

América Latina y el Mediterráneo, por su vinculación con España y Andalucía, tendrán una presencia destacada, tanto en los contenidos como en los ponentes. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper será entrevistado por el periodista Diego Carcedo para reflexionar sobre esta región.

Las mesas redondas y las sesiones paralelas de la jornada por la tarde se completarán con Enrique Alonso García, consejero permanente del Consejo de Estado de España; Lara Lázaro Touza, investigadora principal Real Instituto Elcano; Federico Mayor Zaragoza, alto funcionario internacional y ex director general Unesco; y Swathi Veeravalli, de US Army Corps of Engineers (EEUU).

La moda sostenible, el despilfarro alimentario y los procesos participativos, entre otros temas, cerrarán una jornada de trabajo en la que los asistentes podrán conocer de primera mano qué se está haciendo en esta materia.

Hasta sesenta ponentes -expertos sobre el cambio climático, el desarrollo sostenible y la defensa de la naturaleza- participarán en el congreso, en el que durante tres días se abordará la relación entre el cambio climático y otras muchas materias, ya que, tal y como precisa Fiscal, este fenómeno "tiene que ver con todo" y, además, el hecho de abordar estos vínculos otorga "un matiz original" al congreso, si bien los temas más habituales también se tratarán.

Ética, religiones, educación, género, psicología, la gobernanza, los refugiados climáticos, el crecimiento económico, la empresa, la transición energética, la ciudad, la comunicación, la agricultura, el turismo, agua o el consumo, entre otras materias, estarán presentes en las actividades.

"La religión cada vez opina más sobre estos temas, concretamente la religión católica considera que contaminar es un pecado. Y en cuanto a la gastronomía, por ejemplo, hay que saber que ésta también influye en el medio ambiente, según los ingredientes que usamos y si provienen de una agricultura, pesca u otro sector sostenible. Hemos querido darle ese matiz al congreso y que también se hable de esos temas", explicó.

Además, más de 30 expositores exhibirán en el Palacio de Congresos los trabajos, proyectos y experiencias pioneras sobre actividades respetuosas con el medio ambiente.

La elección de la capital onubense para la celebración del encuentro reside en que, tal y como ya explicó el titular autonómico de Medio Ambiente, Huelva constituye un marco apropiado para hablar de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático: la provincia de Huelva tiene un tercio de la superficie amparada por algún tipo de protección ambiental, cuenta con espacios naturales tan singulares y reconocidos como Doñana, tiene una dilatada experiencia en compatibilizar progreso y respeto al entorno y fue en Huelva, precisamente en la comarca Doñana, donde se acuñó el concepto desarrollo sostenible.