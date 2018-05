La Huelva-Zafra reanuda su servicio entre críticas por mala conservación

La circulación en la línea Zafra-Huelva a la altura de la localidad pacense de Valencia del Ventoso, quedó restablecida a las 12:40 de ayer, después del descarrilamiento que se produjo a primera hora de la tarde del domingo, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Fue a las 14:17 del domingo cuando el tren de Media Distancia 17907 Intercity que cubre la línea entre Huelva y la estación de cercanías de Atocha detuvo su marcha entre Valencia del Ventoso y Zafra al arrollar una placa de hormigón, sin que se produjeran heridos. En un comunicado, Adif quiso puntualizar que el suceso se produjo "por el desprendimiento de una placa de hormigón de uno de los muros de contención lateral del exterior del túnel. No fue por el desprendimiento de placas de hormigón de la bóveda del túnel, como informó de forma errónea a las pocas horas de producirse el hecho".

Infraestructura vital para la comunicación entre Huelva y Extremadura y reclamada por el Puerto como una salida natural de la producción de la comunidad autónoma vecina por los muelles onubenses, la línea Huelva-Zafra, tal y como reconoció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su reciente visita a la capital onubense, tiene un proyecto de rehabilitación de "55 millones de euros divididos en dos proyectos, el que va desde Jabugo a Calañas y el que discurre entre ésta localidad y Huelva; en estos momentos, el Gobierno tramita ambos". No obstante, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no se recogen partidas específicas para el arreglo de una línea que padece años de abandono, con un trazado no adaptado a una velocidad media debido a un trazado no adaptado a las nuevas necesidades del transporte ferroviario. De hecho y dentro del Fondo de Accesibilidad, la Autoridad Portuaria tiene destinada una cantidad para invertir en espera de la autorización del Ministerio.

A pesar de las deficiencias, la inversión en los Presupuestos del Estado es cero

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una visita a La Palma del Condado calificó como "lamentable" el descarrilamiento, lo que viene a demostrar "la falta de infraestructuras fundamentalmente en el sur" y precisó que este tipo de hechos "ponen de manifiesto que hay una carencia real de infraestructuras ferroviarias y que hay que diseñar un país uniendo y ayudando a la convergencia y no dividiendo y dejando abandonadas a zonas que lo necesitan".

En parecidos términos se pronunció su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien se hizo eco de las causas de un accidente producido "porque en las vías había material que no se había quitado, había escombros procedentes de una parte de derribo del túnel por el que pasaba", tras lo que lamentó que "hay una parte de trenes en España que están yendo por vías de las que previamente nadie estaba pendiente de si estaban bien o no estaban bien".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE en Huelva, Pepe Fernández, puso de manifiesto que el siniestro "es fruto de una falta de mantenimiento integral de la vía y de las infraestructuras que la componen, así como en las inmediaciones a la misma, y esto es lo que no se puede consentir bajo ningún concepto". Por ello, exigió al Gobierno explicaciones inmediatas por "la nula inversión en este recorrido, que en los Presupuestos Generales del Estado para este año cuenta con cero euros, una desvergüenza sin límites".

Fernández lamentó "profundamente" una situación que se hace "insostenible e insoportable". La línea Huelva-Zafra requiere de una atención que no le proporciona el Gobierno del PP que "prefiere, a golpe de falta de inversión, dejarla morir", pero "esto no puede ser a costa de la seguridad de las personas y, como suele decirse, no hay que esperar a que haya una desgracia para que el Gobierno abra los ojos, ya que se está llamando su atención desde todos los sectores de la sociedad".