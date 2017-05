Huelva Acoge clama por resolver el problema de los asentamientos

Los retos de la interculturalidad protagoniza la jornada de participación y convivencia organizada por la asociación Huelva Acoge. La diversidad de culturas que en Huelva es un tema puesto en relieve en muchos ámbitos y situaciones para su buena convivencia. Y una de esas acciones se muestra de lleno en las zonas de asentamientos en las que "venimos trabajando muchos años", explica la presidenta de la entidad en Huelva, Gladys Meza.

"Siempre digo que algo hemos hecho mal, ya que no hemos podido superar este problema de asentamiento". Meza afirmó la certeza de que hay gente administrativamente irregular en asentamientos "pero también los hay que están de modo regular" y es que "no porque no tengan papeles están ahí". Como solución, un tema que se planteó en la última reunión del foro provincial fue "realizar una mesa intersectorial para poder debatir y trabajar juntos todos los interesados: convocar a todos los empresarios, entidades públicas y ONG". Cada asentamiento tiene unas características diferentes y "es un problema que tenemos aquí en Huelva, en Las Metas, aparte de los que están en Moguer, Lepe o Lucena".

La presidenta de Huelva Acoge explica que "hay un problema que en la provincia se está dando" debido a que "como son temporeros que vienen a trabajar, nadie les alquila una vivienda por 3 o 4 meses" y en el caso de que se alquilen, en los pueblos más cercanos "hay pisos donde están 7 u 8 personas", por lo que "muchos optan por irse a los asentamientos". Gladys Meza cree "que a nadie le gusta vivir en un asentamiento. Sin electricidad, con la basura muy cerca y demás". Y es algo que "no vamos a resolver si no hay interés de todas las partes".

Un tema con mucha profundidad, al igual que la jornada Participación y convivencia: retos de las interculturalidad que organizó la asociación, federada a Andalucía Acoge. La jornada se enmarca dentro del proyecto Kay Pacha y se desarrolla en línea con el trabajo en la intervención comunitaria y para la convivencia en Andalucía.

La ponente invitada fue la concejala de Participación y Convivencia del Ayuntamiento de Badalona, Fátima Taleb, la primera mujer musulmana en ocupar este cargo público y que además ha denunciado públicamente actos de racismo e islamofobia que ha sufrido en primera persona. Taleb acercó a los presentes su experiencia personal y profesional en una jornada parra promover espacios de capacitación y colaboración que favorezcan la participación ciudadana. Además, se trataron temas como el papel de la mujer como generadora de procesos en el ámbito comunitario, el Islam en los espacios públicos, la gestión de la diversidad y la convivencia intercultural.