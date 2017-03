Hergueta llama a responder el día 12 a Salud con la movilización más numerosa

"La Consejería de Salud demuestra una vez más que no le importa Huelva. Por eso ahora todo el mundo debe salir a la calle el día 12, porque tenemos que ser más que en las manifestaciones anteriores para que luego no digan que nos conformamos".

La portavoz de la plataforma Huelva por una Sanidad Digna se refirió ayer de esta forma a la reunión del SAS con los sindicatos, a los que se informó que no habrá orden derogatoria de la fusión hospitalaria, por lo que el proceso de reversión a la situación anterior se pospondrá un mínimo de dos meses más.

"Para nosotros es una decepción también. Como ya nos tienen acostumbrados, nos parece una maniobra de trileros, con la que se dedican a esconder la bolita una y otra vez para hacerla desaparecer", comentó Hergueta. Pero más allá del símil gráfico aseguró que tras esta "nueva maniobra" de la Junta de Andalucía se esconde un claro interés por "que la gente se canse y se olvide", porque saben que "los movimientos se agotan y la se gente termina cansando".

Precisamente para hacer frente a esa táctica que identifica en la actitud mostrada por el SAS, y para no olvidar el fondo de las reivindicaciones, de "una sanidad pública digna y un trato igualitario con el resto de provincias andaluzas", Hergueta hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía a través de este periódico para que acuda en masa a la manifestación de la próxima semana, el domingo día 12, "para que seamos más que nunca y demostremos que no nos cansamos", insistió.

La llamada a la movilización la hace extensiva también a "toda la sociedad civil de la provincia", a sindicatos, partidos y organizaciones de todo tipo, a los que se dirige una carta abierta para contar con su participación. "Los sindicatos están ahora muy cabreados. Esperamos que se nos unan porque es necesario que ahora estemos todos unidos. Algunos recelaban un poco de las intenciones de la plataforma pero creo que ha quedado claro que tenemos todos los mismos intereses y que debemos ganar fuerza unidos", explicó la portavoz.

Tan importante considera Hergueta la unidad en las reivindicaciones que acusa, de hecho, a Salud de tratar "enfrentar a los profesionales con los sindicatos" a cuentas de la fusión y de la seguridad de su situación laboral.

De hecho insiste en que hay "mala fe" detrás de todas las acciones realizadas desde la Consejería, a la que acusa también de "intoxicación informativa" con "maniobras" como "traer la Mesa Sectorial a Huelva, cuando siempre se celebra en Sevilla, para engañar a la gente y se crea que están arreglando algo".

Para la plataforma sanitaria, la Consejería pretende hacer creer que la vuelta a los dos hospitales no es ya rentable, "porque si volvemos para atrás no hay profesionales suficientes". "Pues si tienen que contratar más, que lo hagan. Y si no, que digan que en Huelva no hay recursos y no hay interés en que los tenga y que nos vamos a quedar con un sistema sanitario de beneficiencia", apuntó la portavoz con contundencia. "No olviden que no es un regalo que nos deben hacer porque la Sanidad pública es algo que también pagamos todos aquí en Huelva".

Tampoco quiere Paloma Hergueta que el foco apunte sólo a la fusión hospitalaria y su revocación. Hay mucho más, asegura, y no se debe olvidar para no perder la perspectiva y tener presente en todo momento la naturaleza de las movilizaciones por una sanidad digna en la provincia.

Por eso habló de la situación en la Sierra con los hematólogos, que han perdido su presencia en urgencias, de forma que "desde el 1 de marzo sólo hay un hematólogo de urgencia localizado para toda la provincia, y al que se le pagan 8 euros brutos la hora".

También se refirió al accidente sufrido ayer por un camión que transportaba ácido clorhídrico en Nerva y alertó de la situación que se podría haber dado entre la población por "no disponer de servicio de 061, por no tener equipos especializados en la zona y limitarse a tener que llamar al médico del pueblo más cercano".