Hergueta no descarta nuevas movilizaciones si la situación no cambia

De momento no hay una cuarta movilización programada, lo que no significa que en el futuro no se convoque. Así lo aseguró ayer la portavoz de la plataforma Huelva por una sanidad digna, antes de referirse a los problemas con las urgencias que hay en la sierra, donde, según dijo, "nos piden que hagamos algún tipo de movilización". Según explicó la dermatóloga, la plataforma intentará reunirse de nuevo con los partidos políticos y unirse a los sindicatos y, "si después todo sigue en las mismas circunstancias, habrá que hacer más movilizaciones". "Esperemos que no tengamos que llegar a eso pero si hace falta se harán", advirtió.

Respecto a la manifestación del pasado domingo, Hergueta aseguró estar muy satisfecha con el resultado de la misma, ya que, en su opinión, "se hicieron muchas cosas para que ésta no llegara a buen puerto" y, sin embargo, "el apoyo ciudadano fue muy importante no solo en la calle, sino en el partido del Recreativo". A su juicio, ahora se hacen cosas -"muy pocas y menos de las que se publicitan"- porque ha habido movimiento ciudadano. No obstante, según dijo, se hacen mal.

Por ejemplo, apuntó que es real la necesidad de contar con una unidad de reanimación, pero "no como se intenta hacer, cogiendo personal de otros servicios". Y es que "mover recursos de un sitio a otro y no generar recursos nuevos" de poco sirve. Por otra parte, aseguró haber tenido conocimiento a través de las redes sociales de que hay pacientes que esperan 25 meses para ser atendidos en reumatología.