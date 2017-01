Hergueta exige un compromiso formal "con presupuesto publicado en el BOJA"

No se trata de buscar un acuerdo de mínimos, sino de lograr una solución real y concreta. "Hasta que no se comprometan formalmente y publiquen en el BOJA un presupuesto para sacar a Huelva de este pozo, hasta que subsanen nuestras deficiencias, retiren su recurso contra la suspensión de la fusión hospitalaria, la reviertan y cesen a los responsables, no pararemos".

La declaración de intenciones de la plataforma Huelva por una Sanidad digna quedó clara en el manifiesto leído por su portavoz, la doctora Paloma Hergueta al término de la marcha. Fue cuando se lanzó ese mensaje claro a los responsables sanitarios de la Junta de Andalucía. Cuando se recordó a todos los presentes el motivo para movilizarse y para seguir haciéndolo si no encuentran respuesta: "Queremos dejar de ser la Cenicienta de Andalucía. Tenemos derecho a acceder a una Sanidad digna, en, al menos, las mismas condiciones que el resto de andaluces".

Los argumentos proclamados por Hergueta hace meses siguen siendo el hilo conductor de las protestas: "Huelva es la provincia andaluza y española peor dotada de servicios sanitarios, con el menor gasto por habitante, menor número de camas y especialistas", y con carencias como las de un Materno-Infantil, una UCI Pediátrica, especialistas en cirugía cardiaca, torácica y pediátrica, o "las listas de espera más largas de Andalucía, de hasta 18 meses en especialidades como alergia, reumatología o cirugía vascular".

Aseguró la portavoz de los convocantes que la movilización del pasado 27 de noviembre quedó en nada: no hubo diálogo, ni llamadas ni gestos para pensar en una futura mejora. Sólo una reunión el 16 de diciembre con el gerente del SAS, que dejó "una sucesión de excusas, de buscar responsables fuera de su Gobierno y de promesas de estudio de nuestra situación".

Algo así debió ser cuando la Consejería de Salud, en un único comunicado de prensa para hacer frente a las protestas convocadas también en Granada, Málaga y Sevilla, recurrió ayer al mismo discurso para referirse al caso onubense: "Se sigue trabajando porque el objetivo claro que tiene la Junta es incrementar la cartera de servicios que se presta en los hospitales onubenses para evitar que los pacientes se tengan que desplazar a otros centros de Andalucía en la medida de lo posible, una reivindicación histórica". Por lo pronto, reconocimiento de una de las situaciones denunciadas por la plataforma, del orden de deuda "histórica", aunque sin solución concreta: "En esa línea -sigue el escrito- desde Salud se espera que se siga avanzando en esta línea y se pueda alcanzar un acuerdo".

Se cita desde la Consejería como "medida inmediata" tomada ya las que afectan "al Área de Pediatría", entre las que enumera la "creación" de una UCI específica y la incorporación de la especialidad en cirugía correspondiente, como ya se avanzó hace unos días. Hergueta se refirió a ello durante su intervención: "Es otro intento de engaño y de frenar este movimiento. No hay proyecto, ni cronograma de ejecución y apertura ni presupuesto asignado". Ya lo recordó a la prensa antes de arrancar la marcha: "Hay soluciones que pueden adoptar mañana mismo sin problema. Se trata de querer darlas".