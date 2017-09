González dice que atañe a Miranda resolver los problemas de su grupo

Como rueda de molino, la dirección provincial de los populares de Huelva argumenta una y otra vez lo mismo respecto a las tensiones de su grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital. Tras negar la mayor, en el día de ayer el presidente de la formación y del equipo en el Consistorio, Manuel Andrés González, se remitió a lo dicho hace apenas unos días por el portavoz del partido.

"Ya Juan Carlos Duarte hizo declaraciones hace un par de días al respecto y vino a decir que nosotros no podemos entrar en la empatía que hubiese entre los propios concejales. Entendemos que en todos los grupos municipales hay más o menos afinidad entre los concejales y nosotros, por supuesto, ahí no vamos a entrar. Si hay más o menos empatía entre ellos, no vamos a abundar en este tema", manifestó González en Lepe.

En este sentido, repitió que lo único que el aparato exige a los ocho concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva es "que hagan lo que tienen que hacer, que para eso los han puesto ahí los ciudadanos, que es trabajar por los intereses de la capital de la provincia".

Respecto a la reunión que la portavoz municipal, Pilar Miranda, le solicitó hace unos meses para abordar el funcionamiento del grupo, el presidente del PP de Huelva señaló que se ha reunido "con todos los concejales" en "infinidad de ocasiones".

Así, precisó que en estos dos años "nos hemos visto prácticamente todos los meses, hemos tenido reuniones, y lo que no puede hacer evidentemente el presidente del PP de Huelva es estar todos los días reunido con todos los concejales del grupo municipal porque si así fuera, pues me tendría que ver todos los días con todos los grupos municipales de los 79 municipios de la provincia de Huelva".

Según destacó, es la portavoz "la que tiene que hacer la labor de resolver los problemas internos que haya dentro del grupo municipal", aunque si hay "un problema especial o alguna duda", para eso está la dirección provincial del partido, para resolverlo.

González comentó también que Huelva tiene 79 municipios, incluyendo la capital provincial, y el PP tiene que estar al cien por cien en toda la provincia, por lo que "no nos podemos centrar con exclusividad en la capital porque tenemos otros 78 municipios que también esperan el apoyo de la dirección del partido que, por supuesto, está abierta al grupo municipal, y si tiene algún problema especial va a estar ahí para apoyarlo y resolverlo".

La portavoz de los populares en el Consistorio recordó el pasado miércoles que sigue a la espera de que González acceda a mantener una reunión con el grupo. El objetivo del encuentro no es otro que evaluar la situación interna y el "funcionamiento" del equipo, donde la mayor parte de los ediles se sienten ninguneados por la dirección provincial y existen tensiones entre la mayoría y la viceportavoz, Berta Centeno.