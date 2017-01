El Gobierno admite que no ha pedido financiación europea para el CEUS

El pasado mes de mayo, el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, remarcó que el Centro de Aviones no Tripulados, conocido como el proyecto CEUS, seguía siendo "una prioridad" para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Las declaraciones las realizó en la visita que llevó a cabo al Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), donde dejó claro que el Gobierno central iba a buscar recursos para su puesta en marcha con el fin, según explicó, de poder realizarlo junto a la Junta de Andalucía y la Unión Europea (UE). Ocho meses después no hay rastro de esa financiación y sí la confirmación de que no se ha solicitado, según reconoce el Gobierno central en respuesta parlamentaria al diputado José Juan Díaz Trillo. Textualmente dice: "El Gobierno no ha solicitado ni ha recibido ninguna subvención de la Unión Europea para el proyecto CEUS".

Llega así un nuevo varapalo a un proyecto que no sólo los empresarios sino también el resto de agentes sociales consideran básico para la economía de la provincia porque la situaría a la vanguardia del sector de la aeronáutica.

Ante la respuesta parlamentaria, el secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caraballo, entiende que el Gobierno "ha engañado una vez más a Huelva" y "se la ha dejado en el olvido una vez más", lo que considera una "falta muy grave". Fundamentalmente porque el proyecto se fija como decisivo para el futuro de la provincia. De ahí que dejara claro que "no se puede dejar escapar".

Y en esa línea se manifestó también Díaz Trillo en declaraciones a Europa Press. Aseguró que "lo que fastidia es que nos engañen y que venga una ministra de Huelva", refiriéndose a la de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, "a prometer cosas de las que presumen y después no hacen". A su juicio, este caso es "más grave aún" por la pérdida anterior de los fondos europeos para el proyecto "porque el Gobierno no llegó a tiempo con la declaración de impacto ambiental y caducó el plazo, perdiéndose 24 millones de euros" que lo sufragaban en su mayor parte y a los que debían sumarse otros seis millones de la Junta.

El valor del proyecto es tal que Huelva Potencia Económica (HPE) organizó a finales de noviembre una jornada sobre este proyecto en la que una vez más se dijo que no era un proyecto olvidado. En esta ocasión fue el teniente general Ignacio Azqueta, quien insistió en que seguían trabajando "día a día" para conseguir financiación europea. No obstante, aseguró que el objetivo era reducir 14 de los 40 millones de costes que se habían previsto inicialmente, pero "sin que el mismo pierda las capacidades diseñadas".

Tras esta jornada a la que también asistió el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio González, el presidente de HPE, José Luis García Palacios, entendía que había quedado "claro el compromiso por parte de ambas" administraciones.

Hasta el momento, el Gobierno ha invertido en el futuro centro 10,2 millones de euros, la mayor parte (8,93 millones) en equipamiento técnico (actualización de estaciones optrónicas, sistemas de telemetría y otros materiales), mientras que 0,98 millones se han destinado ya a servicios de estudios, asesoramiento técnico y transportes, y los otros 340.000 euros a reformas y adaptación de edificios. La Junta consignó en sus presupuestos de 2016 tres millones de euros y para 2017 una partida de 1,5 millones de euros. Además, el Gobierno andaluz declaró al CEUS como un proyecto de Interés Autonómico, en uno de los contados casos en los que se lleva a cabo esta designación, con la que se permite agilizar la tramitación necesaria.

Documentos oficiales con las respuestas del Gobierno sobre la financiación del CEUS.