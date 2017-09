El Gobierno controla los pagos de la Generalitat, que asume la intervención de sus cuentas

El Gobierno controla desde ayer todos los pagos de la Generalitat, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya firmado una orden para la no disponibilidad presupuestaria de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, el mismo día en el que el Govern volvió a rendir cuentas. Al vencer el plazo de 48 horas dado por el Gobierno a la Generalitat para que aprobara ese acuerdo de no disponibilidad, y dado que el Govern no atendió ese requerimiento, Montoro firmó ayer la orden para hacerlo, de la que informó al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la interventora general de la Comunidad, Rosa Vidal.

Precisamente Vidal volvió a remitir esta semana las certificaciones semanales a Hacienda exigidas en julio para garantizar que no se desvía dinero público a financiar el referéndum del 1 de octubre. Y lo hizo después de que Junqueras informara la semana pasada de que la Generalitat dejaría de enviarlas, negativa que condujo a que el viernes la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobase intervenir las cuentas del Govern.

Montoro anunció este cambio de criterio de la Generalitat en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, donde señaló que esto no varía la intervención de las cuentas, que se mantendrá de manera "indefinida" si persiste el riesgo de que se desvíen fondos públicos al 1-O.

En esta dinámica, advirtió que quien esté destinando dinero público al 1-O está cometiendo una "manifiesta ilegalidad", de la que tendrá que responder incluso con su patrimonio. Sobre el abono de las nóminas a los funcionarios catalanes, garantizó que no están en peligro y explicó que el Gobierno busca la forma que les permita conocer el importe de las mismas para poder pagarlas.

Otra de las actuaciones afectan a las entidades bancarias y a los proveedores, a quienes Montoro avisó de que podrían incurrir incluso en responsabilidades penales si no se atienen a la ley.