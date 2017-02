Generación Sí-Síla otra cara de la moneda

Durante los últimos años se ha hablado mucho (en tono despectivo) de la generación 'ni-ni'. Son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que aprovechan los recursos económicos de sus familias sin tener demasiada expectativa de futuro. Muchos de ellos han terminado sus estudios y, por desgracia, no han encontrado puesto de trabajo alguno. Que la juventud no pasa por su mejor momento no es ninguna novedad, si bien los posibles motivos pueden ir desde la crisis económica y la falta de salidas laborales al fracaso escolar, la dejadez o un sistema educativo en decadencia. Pero eso forma parte de otro debate mucho más profundo.

En España hay actualmente 567.500 menores de 30 años que estudian (ya sea formación reglada o no) y trabajan a la vez. El colectivo es bastante menos numeroso que el de los 'ni-ni', que en todo el territorio nacional alcanza los 1,1 millones de miembros. Pero, no obstante, es bastante representativo que haya más de medio millón de jóvenes que se empeñan en romper los esquemas de aquellos que equiparan juventud con dejadez o falta de iniciativa.

Buscan tener ingresos para cubrir gastos, pagarse los estudios y ganar experiencia

En el caso de Huelva, la Encuesta de Población Activa (EPA) no ofrece datos suficientes, pero sirva como muestra el amplio colectivo de jóvenes de provincias como Madrid (98.100), Barcelona (71.900) o Valencia (43.800) que estudian y trabajan a la vez. En Andalucía, la Encuesta de Población Activa sí que desglosa los datos de jóvenes ocupados que cursan estudios reglados en Cádiz (10.100), Málaga (12.300) y Sevilla (17.700).

Puede que no haya cifras oficiales, pero en Huelva también hay, al borde de la extenuación, jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y, al mismo tiempo, trabajan. Son el reverso de la moneda, la otra cara del espejo. Y cada vez son más numerosos. Constituyen la generación 'sí-sí'.

Aunque apenas representan el 5% del total de jóvenes en esa franja de edad, cada vez es más frecuente que los estudiantes paguen sus estudios, haciendo frente a la cuantía de la matrícula de la universidad o la formación profesional, o al menos parte de ella.

Son veinteañeros muy preparados, tienen sus carreras o estudios profesionales, saben varios idiomas y quieren comerse el mundo pese a que el mercado laboral no se encuentre en su mejor momento y a que la precariedad laboral esté muy presente, tanto en tipología de contratos como en los sueldos y horarios.

Entre prisas, ojeras y algún bostezo que se escapa, tratan de alcanzar cierta independencia económica para poder hacer frente a los gastos de bolsillo, obtener ingresos, adquirir experiencia o ayudar, en algunos casos, en el negocio familiar.

Este diario se ha puesto en contacto con varios de ellos para conocer sus historias. Todos coinciden en destacar la locura de horarios en la que se mueven cada día, pues tienen que estar pendientes de las clases y de las exigencias en los puestos de trabajo. Sin embargo, no piensan renunciar a sus sueños y, por ello, afrontan con optimismo el día a día.

Porque, por mucho que algunos se empeñen, no todos los veinteañeros pertenecen a una generación perdida. Hay jóvenes que, soportando trabajos precarios, bajos salarios y horarios infernales, se las apañan para llevar adelante sus estudios y compaginarlos con un puesto de trabajo remunerado. Los 'sí-sí' también existen. Para muestra, un botón.