Gastronomía que viaja sobre ruedas

La calle es el territorio del food truck, un concepto que en España solo se usa desde hace pocos años, pero muy extendido en otras partes del mundo; esto es el de las furgonetas o caravanas de comida callejera o lo que es lo mismo un pequeño restaurante sobre ruedas.

En ellos, se hace todo tipo de cocina en miniatura y la mayoría de estos vehículos están hechos a medida, ya que hay talleres especializados en la reconversión de food truck. Pueden ser nuevos, restaurados, furgonetas clásicas o caravanas antiguas. Montar uno de estos negocios sobre ruedas es relativamente fácil y al mismo tiempo difícil, ya que se le exigen todos los requisitos sanitarios que se le piden a un restaurante. Algunos de sus propietarios aseguran que incluso más.

Música, talleres de cocina y actividades para los niños han completado la oferta

Además deben ser rápidos atendiendo, sirviendo y cobrando, si bien siempre es bueno tener un poco de cola para atraer a más gente. Lo que ofrecen es comida rápida, callejera, pero muchas veces no es facilona. Muchos de los puestos oferta cocina de fusión, elaborada y de calidad, porque la idea es llevar esta cocina a la calle, con una proporción de calidad y precio.

Huelva ha acogido el pasado fin de semana una muestra de este tipo de comida. Ha sido el Best Food Truck Festival, en el parque Moret. El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior, y se enmarca dentro de la programación de Huelva, Capital Española de la Gastronomía 2017. Desde el pasado viernes ha conjugado la gastronomía internacional y la de Huelva con actividades de ocio, como conciertos, talleres de cocina y entretenimiento para los niños, que se han desarrollado durante todo el fin de semana. Los once food trucks se han ubicado en una zona habilitada cerca del área de barbacoas del parque Moret.

El bar Los Maestres ha ofrecido en su vehículo jamón, gambas, caracoles; El Comercial de Pablo, tortilla, gazpacho, tomate con semimojama; La Cocina, pulpo. La oferta se ha completado con comidas Tex Mex, La Gastrioneta de Enrique Sánchez y La Perlita. Crepes, croissants, falafel y hamburguesas han aportado su toque internacional.

Las actuaciones de Proyecto Nim, La Movida, The Box y con el concierto tributo a The Beatles Across the Universe, ayer, han complementado la oferta culinaria. Además, durante el sábado y el domingo los más pequeños han podido disfrutar de un taller de gastronomía en el que se han elaborado recetas sencillas y divertidas.

Los food trucks son un nuevo concepto de comida callejera que se ha popularizado en nuestro país en los últimos años al unir las actuales tendencias gastronómicas con jornadas de convivencia y ocio en distintos espacios de la ciudad.

Sin embargo, para que se produzca el boom definitivo es preciso un cambio de hábitos. Todavía existe la costumbre se sentarse y meter los pies bajo la mesa para degustrar platos, raciones o tapas, y tomarse un tiempo para hacerlo. No ocurre lo mismo en otros países donde el almuerzo es comerse algo rápido en veinte minutos o media hora. Cosa distinta es la hora del aperitivo o los momentos de fiesta.

En páginas webs como foodtruckya.com explican los principales requisitos que hay que cumplir para tener uno de estos negocios de los que ya existen cerca de medio millar en España y se pueden consultar fechas y lugares donde aparcarán los food trucks. Lo cierto es que cada vez más presentes en las grandes ciudades, estos camiones ofrecen una propuesta de calidad, innovación y precios asequibles, aunque por el momento sus principales clientes son los oficinistas y los turistas de paso.