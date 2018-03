García-Palacios confía en que la reunión con el ministro sea "la primera de muchas"

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, confía en que la reunión de hoy con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, sea la primera de muchas. El guión del encuentro, que comienza a las 13:00, se centra en la exposición de las necesidades de inversión en obra pública que la provincia onubense tiene y "no porque en veinte años no se haya hecho nada, sino por el beneficio que eso supondrá para todo el país".

Los empresarios transmitirán a De la Serna las potencialidades que tiene Huelva en cada uno de los sectores económicos de la economía provincial y "la capacidad de reproducir beneficios a escala nacional". García-Palacios cree que lo contrario sería "lamentable" y "ahogaría" el desarrollo de la provincia.

Llegan a Madrid con una clara "intención de máximos" y para "desarrollar cada argumento de las obras que se deben hacer" y "los plazos que deben cumplir". Porque entienden que hay actuaciones imprescindibles que se tendrán que realizar "poco a poco" debido a la dimensión del proyecto, como es el caso del desdoble de la N-435, para el que se prevé un desarrollo a lo largo de 10 o 12 años. Sin embargo, hay otras en las que el rendimiento puede ser casi inmediato, como la mejora del trazado que une Huelva con Sevilla y su adaptación a la alta velocidad para evitar que se siga tardando más de una hora y 45 minutos en llegar de una capital a otra.

Urgente es también la obra del aeropuerto, "una iniciativa al cien por cien privada y que es la que más fácil tiene el Gobierno", recuerda el presidente de los empresarios. El aeropuerto Cristóbal Colón es una infraestructura "esencial" por su incidencia en el sector turístico, cuyo desarrollo está pendiente de la tramitación administrativa del Ejecutivo, sin la cual el aeropuerto no será una realidad. Desde la FOE se reclama poderlo poner en marcha en el menor tiempo posible. "Queremos demostrar que aunque haya un aeropuerto al Este y otro al Oeste de la provincia, es necesario el de Huelva y aún más cuando al Gobierno no le va a costar nada".

En la lista de prioridades el dragado de la ría tiene reservado también un espacio privilegiado porque actualmente la capacidad máxima de transporte de los buques que pueden acceder a las instalaciones portuarias es de 40.000 toneladas, cuando el futuro está en grandes embarcaciones de 80.000 toneladas que no pueden acceder al Puerto onubense si no se lleva a cabo el dragado. Y no se habla sólo de que puedan entrar barcos, sino de que la propia actividad de las industrias "pueda continuar" o que sea factible la expansión a nivel internacional de empresas como las mineras, cuya salida natural de sus producción es el Puerto.

Por todo ello, García-Palacios defiende hoy ante el ministro de Fomento que "Huelva es un punto estratégico y no podemos perderlo, ni dejar morir a una sociedad".

La cita con el ministro llega después de que la patronal "tocara fondo" y denunciase la situación "deficitaria" que presenta la provincia en materia de infraestructuras que, unida al ritmo de inversión en el que se acometen las obras, deja muchas dudas sobre la "igualdad de oportunidades que tiene Huelva respecto al resto de provincias españolas y andaluzas". Los empresarios alzaron la voz el pasado 29 de enero tras la reunión de la junta directiva de la FOE, de la que salía un documento de prioridades que ese mismo día se enviaba tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, en el que se manifestaban las "serias dudas" sobre la continuidad y viabilidad de las potencialidades de la provincia.

La comitiva que acompaña al presidente de la FOE en su visita a la sede del Paseo de la Castellana de Madrid estará conformada por los presidentes de Aiqbe, del Consejo empresarial de turismo, de la Asociación de industria cárnicas y de AECO, José Antonio Agüera, Luis Arroyo, Luis González y Javier Mateo, respectivamente. A ellos, se unirán también los secretarios generales de UGT y CCOO, Sebastián Donaire y Emilio Fernández, que han sido invitados a participar en esta reunión teniendo en cuenta que del desarrollo de las infraestructuras depende el futuro socioeconómico de nuestra provincia y, por tanto, el de sus trabajadores.