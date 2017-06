García Machado se alía con Peña para la elección final al Rectorado

Si Francisco Ruiz resultó vencedor en la primera vuelta frente a María Antonia Peña y Juan José García Machado, ahora en la segunda se enfrentará de nuevo a ambos, que han unido sus fuerzas para lograr el cambio que piden en el Rectorado de la Onubense. Machado expresó ayer públicamente su apoyo a la catedrática de Historia como "alternativa de cambio" y anunció que ambas candidaturas trabajan en lograr un "acuerdo programático", sin que hayan aún trascendido las líneas básicas del mismo.

Al actual rector no le ha cogido por sorpresa el anuncio. Aseguró ayer Francisco Ruiz que entra en "la normalidad democrática que hay", aunque añadió que "era algo ya conocido por las conexiones que hay entre ambas candidaturas, incluso antes de la anterior campaña, cuando iban a presentar una única, que no fructificó".

Juan José García Machado, tras perder sus opciones en el primer intento, se guardó sus cartas y se limitó a decir que dejaba como legado su programa, "muy bien estructurado y desglosado en políticas, retos, objetivos y acciones", defendía aún ayer en el comunicado con el que apuntó a Peña como favorita particular. No pidió el voto para la candidata porque no está en marcha todavía la campaña, pero su apoyo fue claro.

"Continuamos pensando que la Universidad de Huelva necesita una gran transformación y, en este sentido, la alternativa de cambio para esta segunda vuelta la representa la candidatura de la profesora María Antonia Peña", dijo el catedrático de Economía Financiera.

Machado explicó que en un primer acercamiento, Peña "se ha mostrado interesada en incorporar parte de nuestro programa en el suyo y en alcanzar un acuerdo que recoja las principales ideas de nuestro proyecto de universidad". Ese entendimiento, del que no dan detalles, se trata entre ambas candidaturas, aseguró, para alcanzar "un acuerdo programático".

Fuentes de la candidatura de María Antonia Peña confirmaron a Huelva Información que las negociaciones, con dos miembros de cada equipo, están en marcha desde que ambos candidatos lo acordaran a finales de la pasada semana. No se ha avanzado cuándo se presentarán los puntos de conexión entre Machado y Peña ni si habrá cambios entre los componentes de la candidatura que disputa el Rectorado a Francisco Ruiz para incorporar miembros del equipo descartado en la primera ronda de votaciones. Tampoco se descartan aunque, insisten, las negociaciones tienen como base los programas.

Ruiz, sin embargo, apunta más en este sentido. En declaraciones a los periodistas por el comienzo de la Selectividad, el rector en funciones desveló que también se había reunido con el equipo de García Machado. "Le propusimos un acuerdo programático y la respuesta fue que para continuar hablando debíamos eliminar a la mitad de mi equipo, en vez de sumar propuestas, que es lo que realmente queríamos", confesó. "No sé ahora mismo cuál será el nivel de acuerdo con la candidatura de la profesora Peña, si le han indicado también que debe prescindir de alguién y cuál será el equipo resultante, tanto al primer nivel como al segundo. Pero lo normal, por transparencia, es que sea conocido por la comunidad universitaria para la segunda vuelta", comentó.

En el equipo de Peña se limitan por ahora a decir que García Machado ha sido "muy respetuoso" en su acercamiento y que las negociaciones están abiertas.