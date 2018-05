Gallardo presenta Creo en Huelva para "luchar por la ciudad más allá de ideologías"

Creo en Huelva. Así se llama el nuevo partido local impulsado por Ruperto Gallardo para concurrir a las municipales y en cuya fundación le acompaña, entre otros, quien fuera su compañero de filas en Ciudadanos, Enrique Figueroa. Ambos son ediles no adscritos en el Ayuntamiento de la capital desde que abandonaron las siglas naranjas.

Poco antes de la presentación se repartieron margaritas blancas entre los asistentes. Alrededor de cien personas se congregaron en la plaza de San Pedro en la tarde de ayer. A los pies del monumento al arcipreste de Huelva, Manuel González García, podía verse una pequeña tarima con un atril y una enara aún cerrada. Se intuía un acto a pie de calle, sencillo, cercano y abierto. Y así fue. Llegó el momento de desvelar las siglas y lucieron sobre un fondo verde océano.

"Sí. Esto es un partido político. Pero con una gran diferencia: Creo en Huelva no defiende una ideología, sino el bienestar de las personas por encima de las ideologías", manifestó Gallardo. De ahí el origen, según explicó, del que será uno de sus lemas: "Sin pedir permiso". Porque, según argumentó, frente a los partidos que son verdaderos aparatos políticos, o que se convierten en meros franquiciados de marcas nacionales -sin poder de decisión y sin capacidad para aportar cosas en lo cercano-, su formación no tendrá más jefes que los propios onubenses.

Hubo referencias a su experiencia en Ciudadanos. En junio se cumplirá un año de su marcha de la que fue la tercera fuerza más votada en la capital en 2015 y a la que las encuestas auguran un crecimiento nada desdeñable. La representó dos años en el Consistorio, aunque las tensiones se agravaron cuando el comité ejecutivo de la formación instó al grupo a restituir en la portavocía a María Martín, quien denunció que previamente fue relegada de este cargo.

"Cuando vimos que no respetaban ni nuestra independencia ni a Huelva, supimos que como representantes de los onubenses la dignidad y el respeto estaban por encima de cualquier cosa", señaló. Y es que, según adujo, tanto a él como a Figueroa les decían "que no convenía ir a las manifestaciones a favor de una mejor sanidad para Huelva". O que "no podíamos apostar por el Puerto de Huelva cuando la inventada polémica sobre el nodo de Majarabique". Sin embargo, aseguró que optaron por Huelva y no por las siglas.

El edil no quiso hablar de listas. Ni siquiera de quiénes le compañarán en el partido. Quería que todo el protagonismo de ayer fuera para hablar de los principios que sostienen a la nueva formación. Serán, según dijo, promover el crecimiento económico de la ciudad, facilitar la implantación de empresas en Huelva, eliminando trabas burocráticas; cumplir rigurosamente los máximos criterios legales existentes en cada momento en materia medioambiental y luchar contra el desempleo en la ciudad de Huelva.

También abogó por combatir los desequilibrios, evitando situaciones de pobreza, carencia de recursos básicos, exclusión social y pobreza energética; así como por hacer de la cultura algo cercano , inclusivo y accesible a todos y en todas sus facetas. Además, trabajará por llevar el deporte a cada rincón de la ciudad, haciendo hincapié en el deporte de base y el deporte adaptado.

Creo en Huelva tendrá a los barrios como "verdaderos vertebradores de la ciudad", por lo que dará voz "a la impagable labor" de las asociaciones de vecinos, con quienes se establecerán prioridades para los presupuestos municipales. La búsqueda de las singularidades turísticas de la capital, la ampliación de plantilla de la Policía de proximidad, la creación de una mesa de trabajo para la movilidad y la revisión del PGOU serán proyectos concretos que se impulsarán desde el partido, que también luchará "sin complejos" para conseguir saldar la deuda histórica que las administraciones supramunicipales tienen con Huelva en materia de infraestructuras, ferroviarias, aeroportuarias y viarias.