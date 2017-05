Gallardo insiste en que "la mejor portavoz para C's no es María Martín"

"Sub iudice". Así dijo ayer que sigue el cambio en la portavocía del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva su presidente, Ruperto Gallardo. Nada ha cambiado, a juzgar por sus palabras, sobre lo que piensan tanto él como el aún portavoz, Enrique Figueroa, sobre la directriz marcada por el partido de Albert Rivera, cuyo comité ejecutivo conminó al grupo el pasado 24 de abril a devolver la portavocía a María Martín.

Tal y como ya avanzaron la semana pasada, los ediles han presentado alegaciones después de que el comité de régimen disciplinario de la formación anunciara el pasado miércoles que les abría un expediente por posible incumplimiento de las normas de los órganos del partido. En el día ayer, según precisó Gallardo, ya tenían elaborado un borrador, con la idea de enviarlo durante la jornada (el plazo, no obstante, es de diez días hábiles desde la notificación).

Su postura, a juzgar por sus palabras, es inamovible: "Seguimos pensando que la mejor portavoz no es María Martín", señaló sin titubear antes de la celebración de un Pleno.

Para Gallardo y Figueroa la actuación del partido es "una falta de respeto", tal y como afirmaron el pasado jueves, toda vez que aseguran que se dirigieron a las direcciones regional y nacional para solicitar una justificación ante la decisión de restituir a Martín y a día de hoy la única respuesta que han tenido ha llegado por parte del comité de régimen disciplinario mediante la apertura del expediente.

Desde la Secretaría de Organización del partido no han querido valorar el abanico de posibilidades que se presenta en caso de que finalmente la petición de los concejales de C's sea rechazada por el comité de garantías, ya que éste es "un órgano ajeno a la estructura del partido e independiente.

No obstante, entre las consecuencias figura desde una amonestación (en caso de arrepentimiento) a la suspensión de militancia. Para el partido estos extremos son meras especulaciones, de forma que rehusaron entrar a valorar el futuro que se presenta a partir de ahora y que puede acabar con la salida del tercer partido más votado en Huelva en las últimas municipales. No obstante, en los casos en los que hay una expulsión, C's siempre solicita a todos los ediles que devuelvan el acta, si bien finalmente esta cuestión depende de su decisión. Todo apunta a que lo más probable es que los ediles pasen a ser concejales no adscritos.