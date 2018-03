Gallardo fundará un nuevo partido para las próximas municipales

"Aún no lo tenemos decidido, pero contamos con gente que nos anima y que quiere hacerlo". Son palabras que el concejal en el Ayuntamiento de Huelva y diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, pronunciaba a final del año pasado. Hoy, dos meses y medio después, ya está más que resuelto: Gallardo se presentará a las próximas municipales bajo las siglas del nuevo partido que él mismo fundará y que tiene previsto presentar antes de dos meses.

Según ha podido saber Huelva Información, la candidatura de Gallardo está formada por onubenses que proceden de diferentes sectores, sin vinculación política y, como el propio concejal reconoce, "más cercanos a la izquierda que a la derecha".

Gallardo da el paso adelante tras su anterior experiencia, "en la que pesaban más las siglas que los intereses de los ciudadanos", lo que le llevó a abandonar el partido que preside Albert Rivera para mantener su acta de concejal y de diputado como no adscrito desde julio del año pasado. En este tiempo ha defendido una política de diálogo "desde la responsabilidad y el sentido común" y es la base del ideario que está a punto de presentar: "No se puede aprobar o rechazar una propuesta por el simple hecho de quién la presente o qué siglas la abandere". Eso es para Gallardo "inadmisible". De ahí que siempre haya abogado por que "los 27 concejales trabajen juntos para sumar en lugar de restar por Huelva".

El edil confía en obtener buenos resultados en los próximos comicios y "al menos" seguir siendo llave (como lo es ahora) en la toma de decisiones esenciales para los onubenses. Y en ese camino, aunque aún no lo tiene decidido y no se ha manifestado al respecto, estará de cerca su compañero también no adscrito y exconcejal de C's, Enrique Figueroa, que si bien puede no ir en la lista que presenten sí estará, con casi total probabilidad, en la fundación del nuevo partido local.

Gallardo defiende que "muchas veces las ideologías políticas son un lastre" porque "obligan a seguir la disciplina de sus partidos y su voto está condicionado a que lo que se proponga venga de un lado u otro, sin que al final importe demasiado si lo que se vota es bueno o no para los ciudadanos". Aunque prefiere no nombrar siglas, tiene claro que "no se puede parecer de izquierdas si eres de derechas, ni se puede parecer de derechas si estás al otro lado". Por eso defiende un nuevo partido para "defender el bienestar de las personas por encima de las ideologías", sin que "ningún partido político nacional nos ate las manos ni condicione nuestro voto" porque "las deudas y favores de otros no tenemos que pagarlos nosotros a costa de nuestra ciudad".

En su ideario ya hay tres puntos que sustentan su programa electoral: la "firme" creencia en las potencialidades de Huelva, la apuesta por el desarrollo industrial sostenible y la defensa por las mejoras en el empleo, la sanidad y la educación. Y en la raíz de ese repertorio, el convencimiento de que "nadie va a llamarnos para prohibirnos hacer lo que creemos correcto, sólo porque "no estaría bien visto. Nosotros -concluye Gallardo- nos debemos a los de abajo, a los de al lado, a aquellos cuyas vidas queremos mejorar y esa sí es nuestra preocupación: trabajar sin descanso para que los onubenses vivan mejor.

El camino se abre en una campaña que aunque aún no es oficial ya dibuja un recorrido con más de un chascarrillo, siglas nuevas y, por qué no, también algún flamante candidato