Gallardo y Figueroa seguirán representando a C's en las instituciones

Los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, continuarán representando al partido naranja a pesar de que la dirección les ha suspendido cautelarmente de militancia. Así lo indicó ayer Gallardo, que también es diputado provincial, preguntado por los periodistas antes del Pleno de la diputación.

La suspensión del presidente de la formación y del portavoz del grupo llega "por inacción" de éstos al mandato que se les dio para que devolvieran la portavocía a la tercera concejal de la formación en el Consistorio, María Martín. Ambos han recurrido la petición que le cursó la dirección del partido y "aún no han recibido respuesta".

Gallardo aseguró que continuará defendiendo la postura de Ciudadanos en ambos organismos, en tanto no se resuelvan las alegaciones que han presentaron al expediente. Según el edil y diputado, la suspensión sólo le afecta en cuestiones internas del partido, como que no podrá participar en elecciones internas ni en comisiones ejecutivas, una cuestión que no le ataña, ya que no ocupa ningún cargo orgánico.

Gallardo precisó que la medida del cambio en la portavocía "está recurrida y no deberíamos llevarlo a cabo hasta que no haya respuesta del partido".

"Estamos esperando la respuesta. Si ésta es que tenemos que hacer el relevo, probablemente tengamos un planteamiento distinto. No vale como respuesta el expediente disciplinario, ya es de ley que el cambio de portavoz se haga desde la autonomía municipal, el partido nos puede recomendar, asesorar o solicitar pero no nos puede obligar", espetó.

"Hemos preguntado -añadió- hasta dónde puede llegar esa obligación y la respuesta ha sido la apertura de un expediente sancionador. Estamos esperando la respuesta del comité ejecutivo".

María Martín demandó el pasado mes de diciembre a sus dos compañeros de grupo y al Consistorio por cese ilegal en su cargo, una denuncia que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva. En su recurso consideraba que se habían vulnerado sus derechos debido al cese y cambio de la portavocía que ocupaba en el grupo municipal "tanto en la forma como en el fondo".