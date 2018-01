Gallardo y Figueroa piden más contratos locales y arreglar el cabezo de San Pedro

Los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Huelva, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, defenderán en el Pleno del próximo miércoles que el Ayuntamiento contrate de manera preferente a empresas onubenses, siempre dentro de los parámetros legales, y que se lleven a cabo arreglos en el cabezo de San Pedro.

En el caso de Gallardo, que abordará la primera iniciativa, la petición se dirige a las agencias de viajes pero, si bien se trata de hacerlo extensivo a todo tipo de empresas locales. Y es que, una vez acabado el año de la Capitalidad Gastronómica y ya presentado el sello Huelva, ciudad que marca, se quiere aumentar la presencia de la ciudad en ferias de turismo nacionales e internacionales. Por ello, el edil considera que el equipo de gobierno debe apostar por reforzar todos los eslabones que conforman la cadena del turismo, y uno muy importante es el de las agencias de viajes, según indicó.

"He visto que en muchas ocasiones, más de las que serían deseables, el Ayuntamiento contrata los viajes de miembros del equipo de gobierno con agencias de fuera de la capital, incluso de otra provincia. Y me consta que ni siquiera se invita o pide precios a agencias locales, según me trasladan desde la Asociación Provincial de Agencias de Viajes", manifestó.

Por su parte, Enrique Figueroa trasladará al Pleno su preocupación por la situación actual del entorno de San Pedro y el cabezo de la calle Aragón en su parte no edificada. "Permanece en la zona un cartel que anuncia peligro de desprendimientos, pero ni siquiera se impide aparcar a los coches en la zona peligrosa, que ya sufrió un pequeño corrimiento hace poco más de un año, en diciembre de 2016", señaló. Además, el edil apuntó que la edificación que se levanta en la esquina con la calle Daoiz queda muy cercana al cabezo y al muro de San Pedro, y no queda claro cuál será la solución definitiva para evitar daños, por lo que espera que "quede aclarada".

Figueroa pedirá también "que de una vez por todas" se dé una solución al muro de la iglesia de San Pedro, que está declarada, junto con su entorno, como Bien de Interés Cultural pero que presenta "un estado lamentable". "El Ayuntamiento debe actuar, junto con el Obispado, la Junta de Andalucía o quien sea necesario, para dignificar ese espacio", argumentó.