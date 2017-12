Gallardo y Figueroa estudian crear una agrupación de electores o fundar un partido

Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa estudian crear una agrupación de electores o bien fundar un partido político de cara a las municipales. "Aún no lo tenemos decidido, pero contamos con gente que nos anima y que quiere hacerlo, aunque no descarto que si doy un paso atrás lo hagan otros", aseguró hoy el primero de los ediles del Ayuntamiento de Huelva.

Durante el balance del año municipal que el concejal realizó junto a su compañero, quien también pasó a ser no adscrito tras su salida en verano del grupo de Ciudadanos, Gallardo reconoció que, después de su primera experiencia de pertenecer a una formación política, no han salido precisamente muy satisfechos.

"La primera y la última", bromeó, si bien aseguró haber recibido de Ciudadanos, no de Huelva, sino de otras localidades andaluzas, la petición de volver. Pero hay cosas que, según aseguró, son "inamovibles".

Fue en un escrito fechado el 6 de junio, cuando Gallardo, entonces presidente del grupo municipal, y el que era su portavoz se dieron de baja de la agrupación a la que representaron durante dos años y la que es desde las municipales de 2015 la tercera fuerza más votada en la ciudad.

La decisión de ambos llegó tras un año de tensiones que se agravó cuando el comité ejecutivo de la formación acordó el 24 de abril instar al grupo municipal a restituir en la portavocía a María Martín, quien denunció que previamente fue relegada de este cargo.

Ni Gallardo ni Figueroa vieron justificado este cambio. Recibieron una apertura de expediente que se uniría a una suspensión cautelar de militancia y, en esas, abandonaron las siglas del partido naranja. Pero sus ideas no han cambiado.

Tanto es así que, si hubiera estado en Cataluña, Gallardo habría votado a Inés Arrimadas y para las elecciones generales probablemente vote a Albert Rivera. Por ello, "si cambiara Juan Marín y todo su entorno" es posible que volviese.

Figueroa, sin embargo, rechazó de forma rotunda que exista posibilidad alguna de volver a la formación naranja. Y es que el concejal aseguró no entender porqué no se les ha dado una explicación desde la dirección regional.

"He sido el primero o segundo afiliado en Huelva en 2014. No había nadie de todos los que están ahí ahora. Me gustaban las ideas del partido y yo comulgo con muchas de ellas, pero los personalismos son muy graves. La gente se coge el sillón y se piensa que es dios. Pues no. No volveré al partido, lo aseguro, ni aunque cambiara la dirección regional", afirmó. Eso sí, Figuera estará "a disposición de Ruperto".