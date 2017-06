Gallardo y Figueroa apuntan a que Julio Díaz está detrás de la crisis de C's

Tres ideas: "Las actas son personales, no del partido", "Ciudadanos nos ha faltado el respeto y ninguneado" y "Detrás de todo esto hay alguien que le interesa que el partido no crezca". El hasta ahora presidente del grupo municipal de Ciudadanos (C's) en Huelva, Ruperto Gallardo, y su portavoz, Enrique Figueroa, anunciaron ayer lo previsible, que en el próximo Pleno del día 28 ya no estarán como concejales del grupo naranja, sino que acudirán como no adscritos. Dejan así como única representante del partido que preside Albert Rivera a María Martín, tercer concejal que la agrupación naranja obtuvo en las elecciones de mayo de 2015.

Gallardo y Figueroa hablaron ayer por primera vez después de que el viernes Huelva Información adelantara que habían solicitado su baja en el partido. Lo hicieron sin prisa, durante cuarenta minutos. Reconocieron que ha sido una decisión "difícil", pero también que no entienden el comportamiento del partido, aunque sí intuyen qué es lo que hay detrás de una tensión que ha estallado con la salida de la formación de los dos representantes políticos. Para ellos no es otra cosa que "intereses en que Ciudadanos no crezca" y les ponen nombre y apellido. Detrás del expediente disciplinario que el partido abrió a los dos ediles por no restituir a María Martín como portavoz después de que se le "instara" a ello, "está el parlamentario Julio Díaz", quien -según las palabras de Gallardo- ha dicho que le quería "desactivar de la vida política municipal"; algo que ni él ni Figueroa están dispuestos a dejar que ocurra, porque seguirán "trabajando como el primer día desde hace dos años, por Huelva y por los intereses de los ciudadanos de Huelva". Es más, para Gallardo "lo único que ha hecho es desactivar al grupo".

Los dos exmilitantes de C's aseguraron ayer sentirse víctimas de "una falta de respeto" por parte de su partido y ante la petición del líder regional de la agrupación naranja, Juan Marín, de que entreguen sus actas (como se comprometen a hacerlo todos los cargos del partido si llega el memento de abandonarlo) Figueroa dejó claro que "el presidente y portavoz del grupo parlamentario debe enterarse de que las actas son de los concejales" y que se sienten "liberados de la obligación de su entrega por la falta de respeto" con la que entienden que se les ha tratado. "Nosotros no hemos fallado a nuestros votantes, ha sido el partido", apuntó Gallardo.

Los dos aseguraron que durante el último año han estado "callados", pero que ya ha llegado el momento de "decir lo que hay" por pura "dignidad". En su cronología de los hechos, se centraron en el desarrollo de las tareas de cada uno de los tres ediles que había tras la municipales de 2015 en el Ayuntamiento de Huelva. Gallardo insistió en que María Martín "no es la mejor portavoz, porque no hacía propuestas ni aportaba ideas, ni presentó una sola moción" y eso les llevó "a plantear el cambio en la portavocía". Una permuta que se basaba "exclusivamente" en términos laborales y que así se hizo saber al partido, a pesar de que "nos pidieron que no hablásemos de su incapacidad, sino de su situación delicada por el embarazo... Y eso pudo ser nuestra trampa", apuntó Gallardo.

De momento, parece que podría quedarse como única componente del grupo municipal de Ciudadanos, mientras que en la Diputación Provincial la representación del partido desaparecería, ya que Ruperto Gallardo ocupaba el único puesto que logró C's en las últimas elecciones y que a partir del próximo pleno defenderá como no adscrito.

Este periódico ha intentado contar con la versión de Julio Díaz y María Martín pero ambos han preferido declinar realizar cualquier declaración, según fuentes del partido.