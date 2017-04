Galardón a García Palacios por su contribución al desarrollo de Huelva

El Colegio de Economistas de Huelva reconoce, en la primera edición del premio Confluencia, la contribución del presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, a la economía y el desarrollo de la provincia onubense. El galardón se entregó ayer por la tarde en Las Cocheras del Puerto, en un acto en el que también se concedieron medallas de oro y plata a colegiados con más de veinticinco años en el ejercicio de su profesión.

"A estas alturas de mi vida que te den un premio siempre es agradable y si además es en mi ciudad me parece estupendo", apuntó García Palacios, que señaló que este reconocimiento "me justifica con mi familia". Explicó que "me he dedicado en cuerpo y alma a hacer las cosas que yo creía que había que hacer y ha sido en detrimento de mi mujer y mis hijos, he pasado mucho tiempo fuera y me he perdido momentos importantes de la familia", pero "tenía un ideal", aunque "nunca se consigue todo lo que uno cree, pero se han hecho muchas cosas".

Comentó que este premio "me justifica, que todo ello no ha sido en balde: tantos días de viaje, fuera de casa, y no haber podido vivir la infancia de mis hijos e incluso ahora la de mis nietos".

García Palacios manifestó que "me satisface mucho" que el premio se lo concedan en su ciudad. "Normalmente no se le hacen reconocimientos a las personas en su pueblo, no es fácil, y yo estoy encantado con ello", a lo que unió el hecho de que el galardón se lo haya otorgado el Colegio Oficial de Economistas de Huelva. "Me siento muy honrado por ello", ya que "hay muchas personas que se lo merecen tanto o más que yo, pero han decidido que sea yo y encantado".

Respecto a la economía onubense, el premiado indicó que "en general está sensiblemente mejorando, pero queda mucho por andar, hay familias en situación económica difícil y mucho trabajo por hacer". García Palacios abogó por "mejorar las relaciones entre los políticos, si no se llevan bien es muy difícil que las cosas salgan". Subrayó que los partidos políticos "deberían hacer un esfuerzo por mejorar la sociedad onubense y llevarse mejor".

El prestigioso economista Manuel Jesús Lagares fue el encargado de realizar una semblanza del galardonado, en la que destacó los méritos de García Palacios. Lagares, que aseguró que podría resaltar "muchas cosas" de el homenajeado, apuntó entre las fundamentales "su enorme capacidad de trabajo, así como "su extraordinaria visión de futuro, lo intuye y muchas de sus decisiones han sido decisivas, han tenido una larga trayectoria", a lo que añadió, como tercer mérito de García Palacios, "su entrega sin límite, cuando se mete en una tarea, lo hace de cabeza, se entrega totalmente en esa tarea y la lleva adelante. Éstas son sus tres principales cualidades".

Según Lagares, este tipo de premios "son importantes, si no las cosas se olvidan, no se concretan", y "en una trayectoria como la de José Luis García Palacios tan larga -ha cumplido ochenta años - , que ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, si no hay un premio que de algún modo recoja todo lo que ha realizado pues eso pierde, van pasando los días y la gente se va olvidando, es natural". Estos galardones, aparte de "ser una gran satisfacción para el premiado y para su familia, son "una forma de reconocer públicamente las cualidades de una persona".