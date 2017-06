Fuentes para refrescar la Plaza de las monjas

Con temperaturas que marcan ya hasta los 40 grados, es difícil pensar cómo se podían pasar los veranos en la Plaza de las Monjas hace ahora dos siglos y medio. Lo cierto es que no sabemos cómo sería entonces lo del cambio climático, aunque sí habría mucho cambio con respecto a la actualidad, no existía ni aire acondicionado ni terrazas de veladores con cerveza fresquita. Una plaza terriza con alguna sombra de arboleda.

Aquellos veranos se mitigaron algo a partir de 1772, cuando Diego Márquez y Ortiz, juez eclesiástico de San José de Juscarán, en Honduras, ofrece una fuente para la plaza con "una primorosa pila de mármol o jaspón con saltadero y caños de bronce"; pretendía que la ciudad se surtiera de agua con comodidad y, además, contribuyera a "hermosear con tan beneficiosa obra pública esta población". La ciudad tenía sus limitaciones de agua para el vecindario, sólo con la que venía desde El Conquero a través de cañeros, como dice Juan Agustín de Mora, en 1762. En 1574 se trajo el agua para hacer la fuente pública en la Plaza de San Pedro. No la había entonces en la de abajo, aunque llegaba el agua al año siguiente al convento de las Madres Agustinas, a las que se le daba de limosna una paja de agua. En 1636 se le quitó por la sequía y solo recibían una hora de agua al anochecer. Ante esta situación, la ciudad debió recibir con satisfacción la fuente para la Plaza de las Monjas.

Sin embargo, en cuestión de fuentes ornamentales nunca tuvo suerte la plaza. La primera fue la llamada Fuente Magna, a raíz de su apertura hacia la Gran Vía. La diseña en 1942 Ángel Hernández; duró no más de una década. La desmontaron a mediados de los años cincuenta, por las críticas al mal gusto como se encargó de señalar El duende de La Placeta, que en su insistencia en las páginas de Odiel consiguió que se quitara. La gran reforma llega de la mano de Alejandro Herrero, en 1967. No fue tampoco muy afortunada; desapreció el encanto de la gran reforma de 1922, con el templete de la música y los kioscos de las esquinas, recuperados por Martínez Chacón en 1988. De Herrero eran los incómodos bancos de piedra, aunque la fuente sí fue la más respetuosa de todas. Nada que ver con el actual plato de ducha que diseñó Francisco Vallejo. De su proyecto y por las muchas críticas recibidas se eliminaron los dos obeliscos, situado a ambos lado, con luces de neón; se dijo que se instalarían en otro lugar, aunque afortunadamente no fue así.

Lo de Colón es otra historia, triste, pero otra historia.