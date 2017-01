Fresas y vino del Condado para el primer acto público

Pura materia prima, sin necesidad de entrar en la cocina. Para el primer acto público, qué mejor que tirar de despensa, la de las joyas más preciadas de la gastronomía española. Esta vez no fueron el jamón ni las gambas. Mejor un buen vino del Condado, para los pertinentes brindis, y el "otro oro", el rojo, el de las fresas onubenses. Un maridaje perfecto entre productos y con el propio acto.

Huelva tomó posesión ayer oficialmente de su título de Capital Española de la Gastronomía 2017 con la firma del correspondiente convenio entre el Ayuntamiento y las entidades que promueven y explotan la marca, comercial al fin y al cabo. Pero no podía reducirse todo a un acto frío y protocolario, sin más sentido que la rúbrica de un documento. Por eso se volvió al lugar en el que se festejó la designación en octubre por todo lo alto, a la Casa Colón, a ese espacio abierto bautizado ahora, casi por arte de magia, "Patio de las Guirnaldas". A saber.

Elena Tobar, impulsora desde su Concejalía, se quedó en un prudente segundo plano

Como el frío de estos días no entiende de etiquetas, tampoco dio mucha tregua. Ni la mismísima presidenta Susana Díaz se atrevió a desabrocharse el abrigo durante el acto. Como tampoco pudo evitar el uso del pañuelo, tan extendido en estas semanas de toses, mocos y estornudos.

No es que ayudara mucho el alcalde. Cuando le tocó hablar ante el público, le costó acabar. No por no saber cómo hacerlo; más bien por resistirse a dejar el estrado sin convencer a todos los presentes de lo que significa todo esto en lo que tantas horas han trabajado estos meses. Era su momento y tampoco nadie se lo podía reprochar. Y hasta la propia presidenta andaluza tuvo más de un gesto de complicidad durante la mañana, como el momento en el que le cogió el hombro al volver a su asiento. "Que sí, que estamos contigo y que lo habéis hecho muy bien", quizá pudo entender el regidor. La interpretación es libre.

Más discreta, en segundo plano, aun en primera fila sentada, quedó Elena Tobar. La primera teniente de alcalde, responsable municipal de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva, lidera el equipo encargado de confeccionar, primero, la candidatura, con un documento elogiado y considerado clave por el jurado elector, y ahora, de elaborar el extenso programa de actos y actividades que se desarrollarán estos meses. Para ella y algunos de sus colaboradores -también para el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Huelva, Antonio Macías-, las felicitaciones se sucedieron tras el acto.

La presencia empresarial no se quedó ahí. También de forma prudente, algunos de los propietarios de los restaurantes más señeros de la ciudad, con el estrellado chef michelin Xanty Elías a la cabeza. Pero también el presidente de la patronal, José Luis García-Palacios Álvarez; el de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce; o el de la Aiqbe, José Antonio Agüera. Sin faltar líderes sindicales como el ugetista Sebastián Donaire.

El acto protocolario tuvo un claro tono social, aunque no faltaron los políticos. De entrada, la Corporación municipal casi al completo, con los ediles socialistas, y algunos del PP, IU y Ciudadanos. También diputados provinciales, parlamentarios y -no podía quedarse atrás- el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, valedor del otro gran polo promocional de 2017, el 525 Aniversario, que irá de la mano necesariamente con la Capitalidad Gastronómica.

Ya dijo el alcalde que este acto se organizó con la intención de que acudiesen todos los que han contribuido a impulsar la candidatura y a lograr la designación. Si por un lado estaban los restauradores, también estuvieron los responsables de las denominaciones de origen de los vinos condales y del jamón, Manuel Infante y Guillermo García-Palacios, y el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez.

Aunque quizá la nota más llamativa la dejó uno de los colectivos que más ha trabajado en la difusión de la candidatura onubense en los dos últimos años. Los miembros del Grupo Motero Descubridores, radicado en la ciudad, fueron invitados expresamente en agradecimiento a su labor. Y ellos, con sus chupas de cuero, dieron contraste al patio entre tanto traje, y fueron buscados en más de una ocasión para las fotos. Ni Susana Díaz dejó escapar la oportunidad de retratarse con ellos.