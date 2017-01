Frente contra la falta de conciencia de las enfermedades profesionales

Mucho se habla de accidentes laborales y muy poco de enfermedades profesionales. Aseguran que son "el patito feo", "el hermano pobre", en el campo de la prevención. Y no porque no se haga nada. La repercusión mediática, la atención social e incluso los esfuerzos de los sindicatos parece que han dejado arrinconadas las afecciones que se originan por la actividad laboral. Es la "falta de concienciación" detectada, no solo en Andalucía sino en todo el país, y razón por la que se exige un cambio para que se logre avanzar de forma más efectiva y evitar así la proliferación de casos.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha decidido coger el toro por los cuernos. Sin más dilación. En Huelva, a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales provincial, se celebró ayer una jornada, La gestión interdisciplinar de la enfermedad profesional, que reunió a especialistas y representantes de empresas de toda la provincia para recordar la importancia de su detección, para llevar un control real de las incidencias entre los trabajadores y de esta forma establecer fórmulas de detección precoz y de prevención en los entornos laborales.

El director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, el onubense Jesús González Márquez, ofreció en la inauguración un dato que, cree, refleja por dónde van los tiros: en Huelva se registraron en 2015 un total de 55 partes de enfermedades profesionales, destacó, "entre todas las empresas de la provincia"; en Andalucía, el mismo año, 781. "Estos datos son inverosímiles", afirmó categórico, por la falta de correspondencia con la actividad económica y empresarial en la provincia y en toda la comunidad. "Una evidencia de la realidad" que aconseja mejorar los procedimientos de detección y comunicación que se siguen en la actualidad, como el Programa de Actuación sobre las Empresas con Riesgo de Enfermedad Profesional en Andalucía (Paere), para evitar lo que denominó "infradeclaración" de enfermedades.

El jefe del Departamento de Promoción de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, Javier Leal, apuntó en su primera ponencia más evidencias para la reflexión, en la línea de lo avanzado ya por Jesús González: "En Huelva no se declaró, ni en 2014 ni en 2015, ninguna enfermedad profesional relacionada con agentes químicos, a pesar de la importante industria química existente".

"Es necesario que se produzca un cambio de concienciación sobre la importancia de la incidencia de las enfermedades profesionales. Falta una reflexión y hace falta que sea compartida y asumida. Porque los datos son escasamente inverosímiles", insistió González.