Francisco Montenegro se convertirá en una zona más urbana con un bulevar

El Puerto de Huelva quiere dar nuevos pasos para integrar aún más la ciudad a la Ría, después del éxito de actuaciones como el Paseo Marítimo o la senda peatonal hasta la Punta del Sebo. El presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Barrero, lo destaca como una de las grandes apuestas. "Uno de los objetivos que nos hemos marcado desde mi llegada al Puerto ha sido no solo conseguir los mejores resultados económicos, sino también recuperar el Puerto para la ciudad, vinculada desde hace 5.000 años al mar y a la ría", destaca el presidente. Ahora el nuevo proyecto es convertir la avenida Francisco Montenegro en un gran bulevar de cinco kilómetros y es que, como resalta, la buena acogida al Paseo Marítimo invita a esta nueva actuación, "porque se ha convertido en un lugar de encuentro y de paseos, merece otro tipo de avenida, no para camiones". Insiste en que es una vieja aspiración de la ciudad, "la de recuperar la ría; no se podrá ser para el baño, pero sí tener un encuentro con ella". "La ciudad -añade- está muy a gusto con el paseo y el Muelle de Levante también será un lugar para el ciudadano".

Este acercamiento del Puerto a la ciudad se concretó ayer en el Consejo de la Autoridad Portuaria con la aprobación de la contratación de la asistencia técnica para el acondicionamiento y adecuación de la avenida Francisco Montenegro. Un proyecto que hoy será presentado al Ayuntamiento de Huelva en un encuentro con el alcalde, Gabriel Cruz.

Las mejoras se iniciarán en el muelle de Río Tinto hasta la Punta del Sebo

Más información Grandes empresas incrementan su actividad en el Puerto gracias a sus mejores instalaciones

El jefe de obras de la APH, Alfonso Peña, asegura que en breve se podrá adjudicar, se espera que pueda ser en este mismo mes de septiembre. Resalta que la idea es darle un carácter más urbano que industrial a la avenida Francisco Montenegro, para ello "se pretende realizar actuaciones como en el firme, que será más insonoro". La clave estará en el bulevar, que ofrecerá una gran vegetación, con una mediana de tres metros y se crearán algunas pantallas vegetales en zonas más degradadas. Una actuación que también se centra en levantar la vía del tren que está sin uso, para crear aquí zonas verdes y de aparcamientos, como frente al Club Náutico y en la zona de la Punta del Sebo.

Del mismo modo, se aprobó la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de acceso y reordenación viaria a la futura ZAL (zona de actividades logísticas), un espacio industrial, comercial, intermodal y estratégico, que responde al trabajo realizado por el Puerto de Huelva de gestión, diversificación, proyección y ampliación de sus instalaciones conforme a su Plan Estratégico.

Consistirá en una mejora de la rotonda del Elefante Azul, a la que se conectará el tráfico que vendrá desde el Muelle de Levante por la nueva avenida del Ensanche Sur. Desde la nueva rotonda se habilitará un vial para el tráfico pesado, paralelo a la H-30, en una primera actuación que llegará hasta Atlantic Copper.

La culminación de la obra del Paseo de la Ría ha sido otro de los puntos del orden del día del Consejo de Administración celebrado ayer, en el que se dio cuenta de la contratación para la ordenación del entorno del cargadero de Río Tinto. Esta obra, con un presupuesto de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 meses, supone la finalización del Paseo de la Ría en el tramo entre el Muelle de Riotinto y el antiguo de Pertrechos. Esta actuación para dar continuidad al Paseo de la Ría supone la culminación de esta obra emblemática dentro de la línea estratégica de acercamiento del Puerto a la ciudad.

Por último, respondiendo a la vocación de transparencia del Puerto de Huelva, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva aprobó las bases de un código ético con el fin de establecer protocolos y controles internos de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno.