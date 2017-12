"Flaco favor hacemos al hablar de las deficiencias y quejarnos continuamente"

Con "voluntad de sumar y luchar por Huelva", Asunción Grávalos asumió el cargo de subdelegada del Gobierno hace un año. Ser decana de Empresariales, una facultad con cerca de 2.000 alumnos, tenía lo suyo, si bien es evidente que su labor actual conlleva una responsabilidad mayor. Queda mucho por hacer, tras un año marcado por los incendios, las demandas de los regantes, la contratación en origen, los temas relativos a la seguridad o las reivindicaciones de infraestructuras de comunicación, entre otras. La subdelegada del Gobierno en Huelva repasa el estado de estos asuntos.

-¿Hay fecha para la inauguración de la nueva estación?

-Le queda poco pero no puedo decir una fecha.

-¿Primer trimestre de año?

-Se está haciendo lo posible para que sea así. La apuesta del Gobierno es clara y se están cumpliendo los plazos. Se hablaba de que a principios de 2018 estaría y espero que así sea y que no haya nada de última hora.

-¿Cómo valora la situación de la conexión con Sevilla?

-Ya el ministro, el pasado 19 de diciembre, durante un Foro Joly, adelantó que iban a empezar los estudios en el primer trimestre del año para la vía férrea Huelva-Sevilla. Ahí se ve la apuesta, porque de nada sirve hacer una estación si luego no se sigue trabajando. Hay que ir poco a poco, no son cosas que se puedan hacer de un día para otro pero el presupuesto para ese estudio es de 400 millones y el ministro se ha comprometido. Cuando el Gobierno se compromete, lo hace. Está haciendo la estación, la A-435, y todas las obras de envergadura que se ejecutan tienen su sello.

-Pero ese estudio para mejorar la conexión Huelva-Sevilla ya lo prometió el Gobierno en 2014. De hecho iba a estar en marcha antes de la primavera de 2015. ¿Confía en que los 400 millones se contemplen en los PGE?

-Ya se anunció, pero hay que ver en qué momento se hizo: había una situación de crisis, con un Gobierno en funciones y los PGE de 2017 se aprobaron a mitad de año. Las circunstancias no eran las mismas que las actuales. Es verdad que aún no se han aprobado los PGE de 2018, esperemos que se haga en breve, pero quiero creer y pensar que cuando el ministro lo ha dicho públicamente es porque él tiene ese compromiso. Las circunstancias son diferentes y hay más posibilidades de que se pueda llevar a cabo.

-¿Qué opina de los retrasos del Alvia?

-Estamos hablando de 17 incidencias (retrasos iguales o superiores a 15 minutos) en 958 viajes de Huelva-Madrid y Madrid-Huelva en el año 2016. Los datos se conocen a año cerrado, por lo que los de 2017 aún no están. Suponen un 15%. En el tren de Sevilla se produjeron 21 incidencias en 2016 y cada semana se realizan 42 viajes. Lo ideal y el objetivo es alcanzar la máxima puntualidad y el menor número de incidencias, y en eso se está trabajando. Pero es más lo que se traslada que lo que luego realmente es. Lo que pasa es que si a mi me toca, pues entonces me fastidia. Pero tendríamos que ver una comparativa con el resto de trenes para ver si es tan alarmante el número de incidencias.

-¿Qué le parece la Agrupación de Interés por las Infraestructuras?

-Todo el mundo tiene derecho a reivindicar lo que crea necesario. Lo que sí repito es que las únicas infraestructuras que se están haciendo en Huelva llevan el sello del Gobierno y hay que reivindicar todas, no solo las del Estado.

-Los dirigentes de la agrupación dicen que se le reivindica al Gobierno porque las infraestructuras que le compete son las que tienen carácter prioritario, como el AVE, la Huelva-Zafra o la A-435 y pedir todo de golpe no sería fructífero.

-Son prioritarias y por eso se está trabajando ya. La A-435 está ahí, son 16 kilómetros y la obra está muy avanzada. La estación está ahí. Pero, además, se pueden hacer las cosas de forma paralela y no solo reivindicar al Gobierno. El resto de infraestructuras también son necesarias. El Gobierno de Zapatero fue el que dijo no a la Huelva-Zafra y este Gobierno la consideró de Obligación de Servicio Público y todos los años pone 1,5 millones para financiar esta infraestructura y garantizar su mantenimiento. Pero eso no es incompatible con otra serie de infraestructuras que se pueden ir haciendo.

-Dentro y fuera de la agrupación hay voces críticas. El coordinador provincial de IU dijo que es un lobby al servicio de los intereses el PSOE, algo que luego también repitió el PP, que no forma parte del colectivo. ¿Lo comparte?

-Desde el momento en el que no se pide a todas las administraciones, independientemente del partido que esté gobernando en ese momento, pues ya está claro.

-¿No cree que la situación de las infraestructuras de comunicación lastra el desarrollo de la provincia?

-Todo es mejorable y todo es necesario, pero yo creo que no es lo único la falta de infraestructuras. Hay muchísimas más cosas en las que se puede trabajar y que hay que potenciar. Si solamente fuera la falta de infraestructuras... Hay otras provincias que a lo mejor están incluso peor que Huelva y salen adelante. Creo que tenemos que creernos lo que tenemos en Huelva. Y hacemos un flaco favor cuando estamos continuamente quejándonos y hablando de las deficiencias que tenemos. Vamos a creérnoslo, a potenciar, a resolver y a no quejarnos. Vamos a mirar en positivo.

-El Gobierno no contempla la finalización de las obras de la Presa de Alcolea hasta finales de 2021. Hace años se dijo que acabarían en la pasada primavera. ¿Se puede desde Huelva presionar al Gobierno para que agilice el proyecto?

-Ha sido este Gobierno el que ha puesto en marcha este proyecto que venía de atrás. Ha habido un problema con la adjudicataria, que no cumplía los plazos, y antes de que fuera a más, el Gobierno tomó cartas en el asunto en colaboración con la Junta. No ha cogido por sorpresa. Han tenido que rescindir el contrato. ¿Cuánto se va a retrasar? Esto es un proceso administrativo y los plazos se tienen que cumplir. Se tiene que volver a adjudicar. Pero la apuesta es clara.

-¿Cuándo se resolverá la autorización del trasvase de los 19 hectómetros cúbicos?

-El día 21 acompañé a los miembros de la plataforma a la reunión con la Directora General del Agua y ella está en la línea de que eso tiene que ir para adelante, como se ha demostrado con los 4,99. Ahora todas las administraciones deben ir de la mano de cara a ese objetivo pero sí que es verdad que la lupa, como ella decía, es muy grande. Unesco y Europa están pendientes de lo que se hace aquí y hay que ir paso a paso según marca la ley. Pero es importantísimo que esos 15 hectómetros o los 19,9 si sumamos los 4,9 aparezcan en el Pacto Nacional del Agua, para que independientemente de quien esté en el Gobierno, salga adelante. Y ese fue el compromiso de la directora general.

-¿Sabe ya si podrán venir los 10.000 trabajadores con contratos en origen para la fresa?

-Las repetidoras van a venir, esos expedientes están resueltos. Luego, según la normativa, tenía que haber una oferta pública. Se hizo con lo que pidieron las asociaciones y organizaciones agrarias, y era de más de 11.000 pero la respuesta ha sido de 818. La mano de obra es necesaria y hay que trabajar de modo que se consiga un equilibrio y que ningún nacional que quiera trabajar se quede sin hacerlo. Va a ser necesario que vengan más trabajadoras de Marruecos y desde aquí está todo hecho, ahora depende de la respuesta de Marruecos. Tienen que buscar a todas esas trabajadoras y además que cumplan los requisitos. Es complicado, y además cuando los plazos son tan cortos. Para esta campaña no será posible, pero en la Comisión de Flujos Migratorios ya se habló de la posibilidad, en próximas campañas, de no dirigir sólo el foco a Marruecos. Ojalá no se quede ni un fruto rojo o fresa en la mata porque bien de un sitio u otro se ha conseguido traer a los empleados necesarios.

-¿Qué le parece la situación que atraviesa el grupo municipal popular y la crisis con la dirección provincial?

-Todos los partidos políticos, asociaciones y demás están formados por personas y cada una tiene su forma de actuar o pensar. Pero creo que no hay tal problema dentro del PP. Quizás se traslada más hacia el exterior que lo que realmente hay dentro. Está la lupa muy encima de ellos y muchas veces se ven muchas cosas que no son como son. Pero a mi personalmente o a la Subdelegación no nos afecta. Una cosa es el partido y otra es la Subdelegación.

-Pero hasta Juanma Moreno lo ha dicho.

-Bueno, pues lo que diga Juanma Moreno no lo voy a hacer mío. Yo creo que una cosa es el partido, y otra la Subdelegación. Y a mi día a día no me interfiere para nada.