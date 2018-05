La Fiscalía se ratifica en la petición de archivo de los cursos de formación

El fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, ha comunicado al Juzgado de Instrucción 5 de Huelva que se ratifica en el sobreseimiento provisional de la pieza principal de los cursos de formación para el empleo, en la que figuraban como imputados el que fuera delegado de Empleo en Huelva y director provincial de SAE, Eduardo Muñoz; el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, J.A.G.F.; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, M.M.V.C.; los técnicos de la Comisión de Valoración C.V.A. y E.G.M.D.V.; y la persona encargada de la justificación económica de las subvenciones, A.M.G.A.

Responde así Fernández Arévalo al magistrado que ha investigado la causa, Javier Romero, quien pidió el pasado 3 de mayo explicaciones a la Fiscalía por solicitar su sobreseimiento provisional. Así, el juez había remitido la causa "al superior jerárquico del fiscal" para que informara sobre si sostendría o no la acusación, puesto que considera "injustificado" el cambio de parecer del Ministerio Fiscal, al entender que "tras las diligencias practicadas existen indicios suficientes para continuar las actuaciones por un presunto delito de prevaricación y un presunto delito de malversación de caudales públicos". Significaba, además, que la Fiscalía había mantenido durante toda la investigación su postura de acusador y se oponía a la desimputación de los investigados, por lo que no concibe ese "cambio de criterio", máxime cuando no se había practicado "ninguna diligencia de investigación adicional" que lo justificara.

En el escrito, fechado el 11 de mayo y al que ha accedido Huelva Información, el fiscal jefe recuerda al magistrado (como superior jerárquico del fiscal del caso) que la Junta de Andalucía es acusación particular en el procedimiento y que también ha interesado su archivo. Por ende, hay que asumir que ha desaparecido la figura del acusador particular, por lo que "resulta imperativa y obligada la resolución del sobreseimiento", conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero el fiscal jefe onubense va más allá, y justifica su postura basándose en la carencia de "pruebas de cargo bastantes que apoyen la existencia de conductas delictivas y que sirvieran, a su vez, para enervar el principio de presunción de inocencia" de los siete investigados.

A tenor de los hechos fijados en la denuncia de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Ucdef) de la Policía Nacional "y a la vista de cómo eran descritos los delitos aludidos, la decisión de formular acusación pública no debe ejercitarse sin el apoyo de una prueba sólida, nacida y desarrollada dentro de la más absoluta ortodoxia constitucional".

Al igual que el en el primer escrito fiscal para archivar el caso, en este repasa los procedimientos administrativos realizados en la tramitación de las subvenciones para los cursos de formación y no reconoce delitos alguno. Se han apreciado, remarca, determinadas irregularidades en atestados e informes de intervención que se han visto corregidas por la existencia de cobertura legal de algunas de esas actuaciones o explicadas por insuficiencia de recursos personales y por cambios en los procedimientos de supervisión.

La petición de archivo del fiscal jefe de Huelva coincide, en forma y argumentos semejantes, a lo acordado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, de otras fiscalías andaluzas y por otros juzgados de Instrucción que ha instruido procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como caso Edu, señala la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado.

Existen todavía diez piezas separadas correspondientes a las empresas investigadas por fraude de subvenciones relacionadas con los cursos de formación, que recibieron un importe superior a los 120.000 euros.