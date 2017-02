La Fiscalía no admite la denuncia de Podemos por el Patrimonio

La Fiscalía ha echado para atrás la denuncia presentada por el Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural de Podemos, según la sentencia a la que ha tenido acceso Huelva Información. Podemos planteaba el temor de que en Huelva "no se respete la protección urbanística dada por el catálogo de edificios de interés de la ciudad o se modifique o altere ésta teniendo en cuenta informes meramente técnicos que no incluyen la obligada variable patrimonial", como manifestaron a esta Redacción. Señalan muy directamente al edificio de la antigua delegación de Hacienda, así como el de la calle Palacio número 4, el antiguo Colegio de Ferroviarios, Santa Fe y Banco de España.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía muestra "su preocupación por el hecho de que las actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de la capital en los últimos catorce años no respeten debidamente la protección que merecen los inmuebles con valor patrimonial cultural de la ciudad".

A la vez, pone de manifiesto cómo a su entender el PGOU de 1999 y su catálogo de Edificios y Elementos de Interés, "no ha sido desarrollado garantizando esa protección y que los escritos dirigidos a la Administración Local y Autonómica (Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía) y al Defensor del Pueblo Andaluz no han sido contestados". La Fiscalía señala que es importante resaltar que "no hay denuncia concreta ni constan datos mínimamente contrastados, de ningún delito contra el patrimonio histórico, ni urbanístico, más allá de sospechas generales sobre posibles irregularidades urbanísticas en relación con proyectos de restauración de edificios con valor patrimonial y más en concreto un desacuerdo con una determinada gestión de la materia".

Por ello, dice que no procede incoar diligencias de investigación "por no existir mínimos indicios de delito, pero sí incoar diligencias informativas, vista la importancia de la protección del patrimonio histórico, la evidente preocupación ciudadana y la necesidad de realizar una labor preventiva desde la Fiscalía al amparo del artículo 46 CE".

A la vez que requiere al Ayuntamiento para que con el debido conocimiento de la denuncia informe a la Fiscalía si comparte o no su contenido y en su caso las medidas adoptadas para corregir las posibles deficiencias señaladas en aquella en relación con el estado de protección del patrimonio histórico-cultural de nuestra ciudad.

Una de las preocupaciones que tenía el Círculo Sectorial de Podemos era referente al edificio de Hacienda, defendiendo que no está en ruinas y que en una nueva catalogación aparece como P2, con lo que entiende que podían vaciar su interior, como así va a ocurrir de acuerdo con la licencia aprobada esta semana por el Ayuntamiento. De acuerdo con la propuesta de rehabilitación realizada por la Junta de Andalucía para convertirla en la sede de su delegación en Huelva, siguiendo el proyecto ganador de Cordón y Liñán.