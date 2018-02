La Fiscalía Superior no recurrirá ante el Supremo la sentencia del caso Almonte

La Fiscalía Superior de Andalucía no interpondrá recurso de casación contra la sentencia absolutoria del doble crimen de Almonte, por la que el jurado popular señaló como no culpable de los asesinatos de Miguel Ángel Domínguez y su hija María al único acusado de los hechos, el almonteño Francisco Javier Medina. Así lo confirmó ayer a Huelva Información de forma oficial el Ministerio Público, desde donde no se ofrece ninguna explicación sobre por qué se descuelga ahora del camino judicial que los familiares de las víctimas continuarán -así lo anunciaron la pasada semana- para llevar el asunto ante el Tribunal Supremo.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este rotativo apuntan como principal motivo al "estrecho margen" que la Ley del Jurado ofrece a las acusaciones para rebatir el veredicto de no culpabilidad emitido en octubre por el tribunal popular en la Audiencia Provincial de Huelva.

La batida en retirada de la Fiscalía se ha visto impulsada, además, por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del que se tuvo conocimiento la pasada semana y en el que se desestimaban las pretensiones de acusación pública y particular de que se ordenara la repetición del juicio por (básicamente) la falta de motivación ofrecida por el jurado en su veredicto y la carencia de concreción de los elementos de convicción.

Ha pesado también en la decisión del Ministerio Público que el tribunal andaluz expresara que el recurso presentado por el fiscal del caso, Pablo Mora, ante el TSJA fuera "técnicamente impecable". Y que, pese a ello, los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal que preside Lorenzo del Río decidieran desestimar la apelación, cerrando prácticamente todas las puertas a un posible recurso de casación ante el Supremo.

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que la motivación del veredicto del jurado popular no es arbitraria y es compatible con el principio in dubio pro reo (que significa que, ante la duda, se está en favor del acusado).

Con todo, la acusación particular sí interpondrá -ahora en solitario- recurso de casación ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. El letrado que defiende los intereses de las víctimas, Luis Romero, sumará a las tesis ya esgrimidas en el recurso de apelación "los defectos de motivación de la sentencia del TSJA, por no responder suficientemente a todos los argumentos que exponíamos en nuestro recurso y por diversos errores observados en el texto de la misma". El jurista entiende además que "la Fiscalía debería seguir defendiendo los motivos que defendió en su recurso de apelación".