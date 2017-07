Fiscal ve negativas las cifras de incendios aunque destaca la rápida respuesta del Infoca

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha calificado hoy de "negativa" la primera parte de la temporada de incendios forestales en Andalucía, pero cree que ha sido "excepcionalmente positiva" por la respuesta a los siniestros del Infoca.

En declaraciones a los periodistas en Mazagón (Huelva), donde se ha reunido el Consejo de Dirección de la Consejería, ha señalado que esta temporada "está habiendo mayor número de incendios, en torno a un 25 % más que el año pasado por estas fechas".

Ha apuntado que la superficie "también es notablemente mayor" por los incendios de Moguer -8.500 has- y el de Riotinto -600 has-, pero ha explicado que si se exceptuaran esos dos "la temporada no sería mala, pero han ocurrido y hay que tenerlos en cuenta".

El consejero ha precisado que son las provincias de Huelva y Sevilla las que "están siendo más castigadas" en esta primera parte del verano, de ahí que se estén tomando en estos territorios "medidas excepcionales" de movilidad de retenes y de presencia en medio natural para disuadir "a quien se plantee ocasionar fuegos de manera ocasionada o aquellos que puedan llevar a cabo prácticas prohibidas y pueden ocasionar siniestros".

Por otra parte, ha destacado que está siendo una temporada "excepcionalmente positiva" en cuanto al trabajo del Infoca, "que actúa diariamente en un número de siniestros enorme y con una eficacia absoluta", por lo que cree que ha subido la valoración entre la ciudadanía del dispositivo, "el mejor de Europa".

"Se está poniendo lo mejor de cada uno, no sólo el Infoca, sino todos los que tienen que ver algo en la extinción de incendios, para para extremar la precaución y trasladar a la gente que está siendo un verano difícil por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones acumuladas", ha señalado.