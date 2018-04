Fiscal insiste en que hubo una discrepancia en cuanto a la información del derrame del crudo

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, no rectifica, tal y como le pedía la subdelegada, las declaraciones realizadas, en relación al derrame de crudo producido en la monoboya de la refinería de Cepsa, en las que indicaba que no hubo comunicación oficial por parte del Gobierno, lo que fue desmentido por la Subdelegación del Gobierno, que subrayó que hubo un contacto permanente del capitán marítimo, Ángel Fernández, con el director del 112, Francisco Huelva, lo que reconoció este último.

Fiscal insistió en que “hubo una discrepancia en cuanto a la información y la coordinación mientras el vertido correspondía exclusivamente al Estado, hemos discrepado, no voy a alimentar la polémica”. Señaló que “la coordinación, la información y el trabajo conjunto entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en cuanto a las emergencias en general y las emergencias ambientales en particular es muy buena. Esto no lo va a empañar”. Comentó que esto se ha demostrado este año “en los incendios forestales, se está demostrando ahora en la coordinación de las medidas que se tomen para paliar los efectos del temporal y dentro de un par de meses volveremos a comprobarlo en el Plan Romero, que coordina la Junta de Andalucía y en el que el Estado juega un papel importante. Ayer hubo una discrepancia, es cierto, pero eso no lo va a empañar, en ello quedamos el delegado del Gobierno en Andalucía y yo, y seguro que seguimos trabajando codo con codo”.

El consejero de Medio Ambiente indicó que el mismo miércoles habló con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, “con bastante buena lid, por cierto como siempre, y mañana tengo una reunión con él para abordar las medidas que se van a afrontar para paliar los daños del temporal”.