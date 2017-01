Fiscal dice que la Junta será muy exigente con el proyecto para limpiar los fosfoyesos

Después de que un auto del Tribunal Supremo haya confirmado el aval de 65,9 millones de euros a Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, señaló ayer que el papel de la Junta en este asunto es, una vez que el Gobierno definitivamente dé el visto bueno al proyecto, y este se remita a la Junta Andalucía, "emitir la Autorización Ambiental Unificada, positiva o negativa, según se ajuste o no a la legalidad".

En cualquier caso, advirtió que la Administración autonómica será "extremadamente exigente" con este proyecto que, según dijo, "aún no nos ha llegado". "Que no le quepa duda a nadie de que en lo que dependa de la Junta no permitiremos que la solución no satisfaga las inquietudes de la ciudadanía", aseguró.

La confirmación de la fianza a Fertiberia será abordada por el órgano de participación de los fosfoyesos, una mesa que será convocada por el alcalde, Gabriel Cruz, después del presente mes de enero. El Alto Tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la empresa al hacer firme el auto de la Audiencia Nacional de 2015 por el que se triplicó la fianza para restaurar la marisma.

No obstante, Mesa de la Ría ha advertido que la resolución del Supremo no tendrá mucha repercusión a efectos prácticos, ya que un auto previo de la Audiencia Nacional eximía a la empresa de depositar este aval mientras no se determine el proyecto definitivo y se otorgue la Autorización Ambiental Integrada (AAU) del mismo.