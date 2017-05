Fiscal pide al Gobierno que no "cierre en falso" las balsas de fosfoyesos

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, hizo un llamamiento al Gobierno para que no se "cierre en falso" el problema de las balsas de fosfoyesos de Huelva, a cuyo proyecto de clausura, por parte de la empresa Fertiberia, presentó alegaciones al considerar el mismo "insuficiente y manifiestamente mejorable".

El Estado, a su juicio, debe ser "sensible" con esta cuestión por tratarse de "un problema importante y un conflicto histórico" en el que la práctica unanimidad de la sociedad, no sólo ciudadanos sino también científicos, "tienen un consenso práctico en que el proyecto no vale".

El consejero esgrime el "consenso" del rechazo al proyecto de Fertiberia

Fiscal aclaró que en la argumentación de las alegaciones se expone el criterio de la Administración autonómica sobre el Estudio de Impacto Ambiental elaborado y sobre el proyecto de clausura presentado por la empresa, declarados como idóneos por la Administración General del Estado.

El consejero explicó que para la elaboración de las alegaciones se ha partido de los distintos pronunciamientos de la Audiencia Nacional sobre la caducidad de la concesión administrativa otorgada en su día a Fertiberia, para la deposición de fosfoyesos en la zona de dominio público maritítimo-terrestre. No en vano, este órgano judicial fijaba en el Ministerio de Medio Ambiente la competencia para la determinación, dirección, seguimiento y control de los trabajos necesarios para la regeneración de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ocupados por las balsas de fosfoyesos, mientras que la Junta de Andalucía es la encargada de tramitar y resolver la Autorización Ambiental Integrada.

Fiscal explicó que el Estudio de Impacto Ambiental no resuelve el seguimiento adecuado de la gestión de las aguas hasta su eliminación del sistema por evaporación, sin posibilidad de afección al medio receptor.