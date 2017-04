Figueroa y Gallardo seguirán "trabajando por Huelva" pero sin Martín como portavoz

Sin decirlo, lo confirman. El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Huelva y su presidente, Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo, dejaron claro ayer que con María Martín de portavoz no seguirán en C's y que su salida queda condicionada a que el partido rectifique y dé marcha atrás al comunicado que el pasado lunes remitía a los tres concejales del grupo municipal, en el que, como adelantó Huelva Información, se les instaba desde la Ejecutiva nacional a la restitución de Martín como portavoz del grupo municipal del partido.

Cuatro días después, Gallardo y Figueroa rompen su silencio y manifiestan su "sorpresa" por la comunicación recibida desde la dirección del partido que preside Albert Rivera. De momento están a la espera de una respuesta al escrito que ellos han remitido, en el que solicitan, como adelantó este periódico, una justificación a la decisión de cambio en la portavocía. Y aún más, que la revoque. A la espera de obtener contestación, tanto Figueroa como Gallardo dejan una cosa clara: "Seguiremos trabajando por Huelva". Aunque eso sí, todo hace indicar que no lo harán bajo las mismas siglas que ahora defienden porque se sienten "ninguneados" y "defraudados". Y es que "en un sitio en el que no se está a gusto no se puede quedar uno", sentenció Figueroa. El aún portavoz de la agrupación naranja reconoció que "es muy duro que de golpe, sin previo aviso ni esperarlo, te digan que ya no eres el portavoz" de un partido en el que lo "único que hemos hecho ha sido trabajar, trabajar duro por los onubenses. Lo que -añadió- seguiremos haciendo, que no lo dude nadie".

Ambos ediles dejan patente que el partido "no puede" obligarles a realizar el cambio porque es el grupo el que tiene autonomía para ello. Además, para llevarlo a cabo se necesita la firma de la mayoría del grupo, esto es, dos de tres de los concejales y "ni Enrique ni yo lo vamos a firmar", dijo el pasado miércoles Gallardo.

Los dos ediles comparecieron ayer ante los medios de comunicación, a los que convocaron en las instalaciones del Ayuntamiento, a pesar de que lo habitual es hacerlo en las dependencias de la sede del partido (en la calle perpendicular a la que acoge la casa Consistorial). Puede ser un mensaje, como también podría serlo el que Gallardo eligiera ayer unos gemelos del color corporativo de Ciudadanos. Quizá por ello, al inicio de su intervención, insistió en que la petición del cambio de portavoz podría ser un "error". Aunque al poco tiempo reconocía que si el partido no se ha puesto en contacto con ellos y sí con María Martín (como reconoció el martes), es porque la agrupación naranja "tiene más confianza en María que en nosotros". Y a partir de ahí, los dos concejales exteriorizaron más lo que sienten y barajan hacer en un futuro: "Si la dirección sigue en sus trece, abriríamos otro frente, pero no vamos a hacer ninguna guerra judicial, sino que vamos a defender nuestra dignidad porque es taxativamente imposible que nos obliguen". Y añadieron: "Si no me siento querido en mi casa, no hace falta que nadie me eche de mi casa. Me voy yo".

Figueroa y Gallardo perciben que la confianza ya no la tienen. Aunque nadie les ha explicado el motivo, ni tampoco cómo en tres meses la dirección puede cambiar de parecer sin ni siquiera ponerse en contacto con ellos para darles una explicación. "No me han echado en mi vida de ningún sitio y menos lo van a hacer en algo en lo que estoy porque defendiendo su teoría, pero a mí -sentenció Figueroa- no me falta el respeto nadie".

Así las cosas, las opciones son pocas. O el partido revoca su decisión y sigue Figueroa como portavoz; o no rectifica y eso se interpreta como una falta de confianza y, en consecuencia, provoca la salida de un partido que se convirtió en 2015 en la tercera fuerza más votada en Huelva y que se quedaría sin dos de sus concejales y, por tanto, sin grupo en el Ayuntamiento y sin siglas en la Diputación, donde Gallardo ocupa el único puesto como diputado de la agrupación naranja. El tiempo (seguramente no muy lejano), lo dirá.