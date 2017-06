Figueroa y Gallardo creen que detrás de la crisis del grupo municipal de C´s está el parlamentario Julio Díaz

Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa estarán como concejales no adscritos en el próximo pleno municipal, tras casi dos años interviniendo como ediles por Ciudadanos en Huelva. Ayer hablaron por primera vez después de que el viernes adelantara Huelva Información que habían solicitado su baja en el partido. Reconocen que ha sido una decisión “difícil” pero también que no entienden el comportamiento del partido, aunque sí intuyen qué es lo que hay detrás: “Hay gente a la que no le interesa que el partido crezca”, sostiene el que hasta ahora ha sido presidente del grupo municipal de la agrupación naranja. Y le ha puesto nombre y apellido. Para Gallardo, detrás del expediente disciplinario que el partido abrió a los dos ediles por no restituir a María Martín como portavoz después de que se le “instara” a ello, está el parlamentario Julio Díaz, quien -según las palabras de Gallardo- ha dicho que le quería “desactivar de la vida política municipal”; algo que ni él ni quien ha ocupado la portavocía desde final del año pasado en el grupo están dispuestos a hacer, porque seguirán “trabajando como el primer día desde hace dos años, por Huelva y por los intereses de los ciduadanos de Huelva”.

Ante las declaraciones que el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, ha realizado a este periódico, en las que solicita a ambos que entreguen su acta de concejal, Figueroa le responde claro: “Las actas son de los concejales". Y a ello, Gallardo añade que no las van a entregar porque "nosotros no hemos fallado a nuestros votantes, sino que ha sido el partido".