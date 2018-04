Las Fiestas de San Jorge, cita obligada en Palos de la Frontera

Con el encendido del alumbrado especial, dan comienzo las Fiestas en Honor a San Jorge Mártir, patrón de Palos de la Frontera. Hasta el domingo, la localidad vivirá sus días grandes, que tendrán sus puntos culminantes en la tradicional Fiesta del Fresón (sábado, a partir de las 15:30); la corrida de toros (sábado, 18:00); la entrega de las medallas de la ciudad (domingo, 13:00); y la celebración de la procesión del Santo Patrón por las calles de Palos (domingo, 19:30). Conciertos, degustaciones y concursos culturales amenizarán las jornadas, que han sido planificadas por parte del Ayuntamiento de manera que propicie la participación de todos, niños, jóvenes y adultos, tanto vecinos como visitantes.

Este año, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera otorgará su máximo reconocimiento, las Medallas de Oro de la Ciudad 2018 a la empresa TCD; a la Fundación Macías Monasterio y a los profesionales de Palos Televisión-Canal Luz, integrada por Pablo Alcázar, Rafa Pardillo, Valentín Rodríguez y Rocío Oliva. Destaca este año también la exposición La Sábana Santa de Turín: Misterio y Ciencia, que se inaugura a las 21:00 en la Casa Museo Martín Alonso Pinzón.

Por otra parte, Palos de la Frontera acogerá mañana una nueva edición de su exitosa Fiesta del Fresón. Se trata de un atractivo evento gastronómico que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes para degustar el fruto por excelencia de Palos de la Frontera, el fresón. En 2017 más de 2.500 personas pasaron por la Carpa de la Juventud, lugar que acogerá nuevamente la actividad. Y para hacerlo de la manera más suculenta, se podrá disfrutar de este postre con distintos acompañamientos: sirope, nata, leche condensada, azúcar, bolitas de chocolate, virutas de caramelo y un sinfín de complementos que vendrán a potenciar el sabor de este producto estrella de la agricultura palerma. Pinchos de fresones troceados se dispondrán para ser bañados en las fuentes de chocolate negro, chocolate blanco y sabor fresa. Para esta degustación, el Ayuntamiento pondrá a disposición de todos los comensales, y de manera totalmente gratuita, más de 600 kilos de fresones procedentes de la agricultura de la zona Palos.

Posteriormente, tendrá lugar la tradicional corrida de toros, con precios populares, y que protagonizarán los diestros Curro Díaz, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo. Para celebrar los 10 años como empresario de la plaza que se inauguró en 2008, Jorge Buendía ha confeccionado un cartel con los toros del mítico hierro de la H para que el festejo tome carácter de acontecimiento. "Un sueño que llevaba persiguiendo desde hace años, pero la corta camada de Cuadri y la fuerte demanda de plazas de la máxima categoría de sus toros no han permitido que Fernando me reservase esta corrida, que dejamos apalabrada el pasado mes de mayo. Luego, para cerrar el cartel de los toreros, que parecía más difícil, me ha ayudado mucho el prestigio de la plaza de Palos de la Frontera y su trayectoria impecable estos 10 años y tanto Curro Diaz, del Álamo y Lorenzo me han facilitado mucho las cosas", afirmó el empresario Buendía.

El alcalde palermo Carmelo Romero, por su parte, habló "del orgullo de estos 10 años desde que se construyó la plaza, por donde han pasado todas las figuras y que es la más barata de España". "Nos honra que una ganadería como la de Cuadri, tan importante, siendo de Huelva venga a la Plaza del Descubrimiento y con un cartel tan rematado, en una fecha importante y donde la corrida de toros es tradicional como la Fiesta del Fresón. Ese día habrá, como siempre en esta fecha, fresas para todos los que vengan a Palos de la Frontera", destacó el primer edil. Además, hoy a las 17:00 se celebra el XXIV Torneo de Gimnasia Rítmica Ciudad de Palos en el Polideportivo Municipal.