Ferrera dice que Caraballo cuenta con el apoyo de la provincia para la reelección

Aún faltan unos meses para que el PSOE afronte su congreso provincial y, recién concluida la cita federal, el partido del puño y la rosa en Huelva se siente "contento" y "satisfecho", toda vez que la pesca artesanal de la provincia queda "en las mejores manos" posibles, que no son otras que las de la isleña María Luisa Faneca, persona de confianza de Pedro Sánchez y que repite como secretaria federal de Pesca.

Así lo aseguró ayer el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, quien valoró que su designación "es una garantía para nosotros y también para el sector pesquero". La exalcaldesa de Isla Cristina vuelve así formar parte de la ejecutiva federal que salió aprobada en el 39 congreso que el partido celebró el pasado fin de semana en Madrid.

Faneca ya formó parte de la anterior dirección nacional del PSOE y fue la única andaluza que no dimitió y permaneció fiel a Sánchez hasta que fue desalojado de Ferraz. La sanchista, una de las diez delegadas de Huelva en la reciente cita nacional, aguantó a su lado cuando éste anunció su intención de promover un Gobierno alternativo. Entonces presentaron su dimisión 17 miembros de la dirección federal.

Su elección, por lo tanto, entraba dentro de las previsiones, toda vez que, además, en su última visita a la capital onubense Pedro Sánchez ya dejó claro que contaría con una persona de Huelva para la dirección del partido.

Según valoró ayer Ferrera, "en Madrid hemos hecho de nuevo una alianza con la ilusión para que el PSOE sea el referente que tiene que ser en este país". El socialista aseguró que "vamos a apoyar a nuestro secretario general, vamos a trabajar codo a codo con él, y retornar a los datos cosechados en las elecciones de 2015 y 2016, con los datos que el PSOE obtuvo en la provincia".

Con "la misma ilusión", según manifestó, el partido afronta ahora el proceso orgánico regional. Precisamente ayer se abrió el plazo para presentar candidaturas a la Secretaría General del PSOE andaluz. Bajo su punto de vista, para reforzar al Gobierno y para que haya un PSOE fuerte en Andalucía que se sume al PSOE en España "la persona mejor posicionada para repetir" como secretaria general es Susana Díaz.

Respecto a si el aparato del partido en Huelva seguirá apoyando a la presidenta de la Junta en caso de que se presente un candidato alternativo por parte de los sanchistas, Ferrera comentó que "en el PSOE sólo hay socialistas". Partiendo de esta base, argumentó que "cuando se presenten los candidatos cada compañero socialista optará por la mejor opción".

A la espera de concretar posturas respecto a la cita provincial, Ferrera aseguró que "por conocimientos y contactos" que mantiene con las agrupaciones provinciales y con compañeros alcaldes y concejales, "la gran mayoría de ellos coincide en que Caraballo tiene que seguir siendo secretario general".

El también presidente de la Diputación dijo hace justo una semana que decidirá en cuestión de días si presenta su candidatura. "No es un problema de apoyos sino de plantearme si ha llegado el momento de parar", aseguró. De lo que no duda es del apoyo con que cuenta. "Tengo la suerte de contar con un alto porcentaje de alcaldes que me piden que me presente y que me apoyan", aseguró.

Ferrera, al respecto, señaló ayer que lo que haga Caraballo dependerá de él y todos los aceptarán. Sin embargo, insistió en que tiene el respaldo de la provincia de Huelva, al menos de "un porcentaje muy amplio de compañeros" que quieren que siga como secretario general.