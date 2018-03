Febrero cierra con 1.563 parados menos y vuelve a niveles de 2009

El comienzo del año siempre abre una tendencia a la baja en las listas del desempleo en la provincia de Huelva y febrero ha seguido el mismo camino. El segundo mes de este 2018 se cerró con 49.436 parados en la provincia, 1.563 menos que el mes anterior y 2.037 menos que el año pasado por estas mismas fechas. Son los datos que ayer publicó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El recorte llega de la mano de la agricultura, con la campaña fresera a punto de llegar a su pico más alto, que saca a 797 onubenses de las listas del paro, y de los servicios, que muestran los coletazos de las rebajas de invierno con 662 onubenses menos en situación de desempleo. Aunque junto a estos dos sectores, también la construcción (-88) y la industria (-127) han conseguido reducir el número de inscritos en esa lista de inactividad laboral. Algo que no ha ocurrido con el colectivo de los que no tenían un empleo anterior (+111). Con todo, se logra que la situación retroceda a niveles que no se ven desde el año 2009, cuando en el mes de febrero se registraron 44.076 desempleados; un año después la cifra ya se disparó hasta los 51.220 parados, para seguir al alza hasta 2013, cuando el descenso comenzó a ser ininterrumpido para dejar cinco años cosecutivos de descensos.

Con el de 2018, se logran cinco descensos consecutivos en el segundo mes del año

En la comparativa mensual, la onubense es la provincia andaluza que mejor comportamiento deja en el mercado de trabajo, con un descenso del 3,06%, el mayor de todos, frente a un incremento medio del 0,89% y del -0,18% en el caso de la media nacional.

A pesar de la mejora en las listas del paro, la contratación se ha quedado por debajo de la del mes anterior y también del año pasado. En febrero se firmaron 43.176 contratos, 1.413 menos que en enero y 176 menos que doce meses atrás. A pesar de ello, el recorte mensual es el menor que se registra en Andalucía y uno de los más bajos del país. No ocurre lo mismo con la variación interanual, que deja un recorte mínimo del 0,41% frente a un aumento generalizado tanto en el resto de Andalucía como de España.

Lo que no cambia es el índice de temporalidad. Sólo dos de cada cien contratos son indefinidos , aunque hay que reconocer que en este mes sí se han firmado más convenios de este tipo, hasta el punto de lograr un ascenso del 13,97% respecto a los que se registraron en enero y de un 5,08% en relación a los que hubo hace un año.

Donde sí se refleja una mayor actividad laboral es en la afiliación a la Seguridad Social, con 207.692 inscritos, 12.502 más que en enero, lo que deja el mayor aumento de Andalucía en su variación mensual. Respecto al año pasado, también se registra un alza del 3,47% al ganar 6.975 trabajadores.

Como ya es habitual, las interpretaciones oficiales a los datos que cada mes publica el ministerio que dirige la onubense Fátima Báñez distan bastante en función de la administración o partido que las realiza. Desde la Junta, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, entiende que la estadística de este mes es positiva como consecuencia, demás del empuje de la campaña agrícola, "de los planes de empleo y de incentivos a sectores económicos fundamentales puestos en marcha por la Junta de Andalucía, en su decidida apuesta por combatir el paro, por lo que ha confiado en que en los próximos meses siga la senda de la recuperación en el empleo y una disminución en el número de parados".

Visión bien diferente a la que ofrecía el PP. Su presidente provincial, Manuel Andrés González, manifestaba ayer que la creación de empleo ha centrado la acción del Gobierno de Mariano Rajoy como uno sus ejes prioritarios y lo ha hecho "con una política económica que funciona y que nos ha permitido superar la recesión y volver poco a poco a los niveles de empleo anteriores a la crisis". Por último, el presidente del PP de Huelva reclamó a las administraciones gobernadas por el PSOE que "acompañen adecuadamente estas políticas para fomentar una mayor creación de empleo en la provincia".