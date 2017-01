Fantasía de colores en la cabalgata

Si es complicado comprender lo que piensa un niño en la jornada más mágica del año, escribirlo con palabras se antoja un imposible. Puede que sea uno de los secretos mejor guardados, que no tiene modo de describirse y que se fragua en adjetivos de emociones inexplicables entre una lluvia de caramelos de colores. Lo que es seguro es que no hay sonrisas que florezcan más rápido en tan poco tiempo. Y es que son tan fugaces que no existe instantánea perfecta que enmarque la hermosura del momento.

El azul del cielo hondeó ayer a Huelva por alegrías. Por fandangos y villancicos. Una ciudad volcada en la tradición que concentra la ilusión por vivir entre papelillo y papelillo. Una ilusión que no cesa con el paso de los años. Desde los más pequeños que vieron por primera vez a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hasta los más mayores que de grande el corazón les cabe toda una infancia llena de vivencias.

"La ilusión nunca se pierde, tanto que cuando veo un Rey Mago recogiendo cartas, espero la cola para hacerme una foto de recuerdo", contaba una mujer emocionada a la espera de la comitiva real.

La gran cabalgata aguardó en la explanada de la Asociación de Vecinos 'Los Desniveles' hasta que Sus Majestades de Oriente y la Estrella de la Ilusión salieron de la tradicional visita al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Allí besaron el relicario de la Virgen y se produjo la adoración al Niño Jesús ante los ojos de la Patrona de Huelva.

Un momento único, especial que no se vive todos los días. El presidente de la hermandad dio la bienvenida a los protagonistas de la cabalgata en un año, que resaltó, muy especial al ser el Jubileo Cintero con ocasión del 25 aniversario de su coronación canónica.

Tras la lectura del evangelio, la ofrenda de flores y la interpretación de la Salve por el coro, fue el rey Baltasar, el cantaor onubense Jeromo Segura, quien le dedicó un fandango; y el rey Melchor, el cofrade José Antonio Vieira, quien lanzó los vivas a la Patrona de los onubenses.

Los tres Reyes Magos fueron guiados hasta el Portal de Belén gracias a la Estrella de Oriente, de igual forma que ocurrió en el cortejo por la calles de Huelva. Una estrella de Navidad en forma de globos marcó el camino a la comitiva real desde las 15:30 hasta que llegó hasta su particular Belén, que no era otro sitio que la Plaza de la Constitución como punto y final a una jornada para el recuerdo. Cientos de onubenses ocuparon los laterales de las calles del barrio de La Orden para vivir los primeros momentos de la cabalgata. Y con la misma predisposición la multitud se concentró en la calle Legión Española que representó el disparadero de salida hacia el centro de la ciudad. Con el paso de las diferentes carrozas, el confeti y los rollos de serpentinas comenzaron a dibujar el colorido de la tarde y, a su vez, los miles de caramelos caían entre las peticiones de los onubenses.

En familia, con los padres, con los abuelos, e incluso solos. Huelva se echó a la calle con su bolsa de plástico correspondiente para guardar todos los caramelos posibles, así como se vio hasta algún paraguas que otro con la estrategia de acaparar más golosinas. En la tarde de tradiciones que puso fin a unas navidades de ensueño en la capital, el protagonismo estuvo en el ambiente. En las calles, en los rincones y en cada esquina. En la propia Huelva. En los balcones repletos de gente que animaban a Sus Majestades de Oriente a que lanzaran caramelos hasta ellos. Y en la alegría de los niños. Ahí estuvo el verdadero ambiente.

Una hilera de niños kilométrica bordeó el bordillo de cada calle por la que discurrió la comitiva real. Un recorrido tradicional que pasó por barrios ilustres hasta llegar al centro de la capital. Allí fue uno de los puntos más emotivos de la cabalgata. El centro de Huelva abarrotado por sus vecinos que esperaron impacientes a los Reyes Magos y a la Estrella de la Ilusión. De camino a la Palmera el cielo comenzó a oscurecer para llevar la luz y el color a una noche diferente. El alumbrado acompañó el momento para que en la avenida de Andalucía discurrieran las carrozas en su máximo esplendor. La cantidad de caramelos era inmensa con la estampa onubense de fondo. Isla Chica puso la recta final a noche soñada que terminó en la Plaza de la Constitución. Una noche del nerviosismo innato entre los ciudadanos. Una noche que Huelva vivió a lo grande y que daba paso a los deseos cumplidos de muchos en la mañana de hoy. Y es que de un modo u otro, cada uno de nosotros tenemos un niño interior que nos saca la chispa indescriptible de la Navidad.