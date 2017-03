Familias de beneficiarios de Santa Lucía temen que las casas no lleguen a tiempo

Que el reloj burocrático no coincide con el real es un hecho constatado. Como también lo es que, en algunos casos, el paso del tiempo juega más aún si cabe en contra de los ciudadanos. Algunos de los adjudicatarios de las viviendas de Santa Lucía bien lo saben. Una población afectada de edad avanzada que sufre especialmente la espera de sus casas adjudicadas en Marismas del Odiel. Algunos familiares están al borde de la desesperación.

Como Carmen Martínez. Su madre, Josefa Hernández Muñoz, de 83 años, ingresó el pasado jueves en el Juan Ramón Jiménez y en el día de ayer estaba en la unidad de cuidados mínimos. "Tiene problemas de corazón, lo tiene muy débil. Y problemas de asma, de riñón y una anemia crónica", explica su hija. Desde el hospital, Carmen comenta que la vivienda que se le adjudicó a su madre es la número 12 de Santa Lucía. Está en la misma calle (pero en frente) de la casa en la que se ha realojado el matrimonio de ancianos cuya vivienda sufrió un incendio hace unas semanas.

A la espera de poder vivir en la suya, Josefa y su marido, que tiene 84 años, viven en un piso situado también en la barriada de Santa Lucía que está "que da pena". "Las paredes se están cayendo. Durante todo el invierno le hemos retirado la cama un metro y pico porque las goteras le caen encima. Es imposible vivir en esa casa. El techo del cuarto de baño también se cae entero y el váter suelta unos olores inmensos", asegura.

Carmen, que también es otra de las adjudicatarias de una de las viviendas del Casa por Casa, vive en frente de sus padres y el jueves, cuando acudió a verles, se encontró a su padre "llorando" y a su madre "muy mal". Asegura que la ambulancia no tardó nada y que la doctora le dijo "que cómo podía vivir ahí mi madre". Entonces ella le explicó que están a la espera "de que le den su casita, que está terminada". Pero la doctora insistió en que "esto no podía ser, que no podía respirar este ambiente ahí dentro".

Tras cuatro años a la espera de que le den la vivienda a sus padres, Carmen lanza su desesperada petición, que también es un lamento: "Por dios, que les den ya la vivienda. Esto no es vida, ni para mi padre ni para mi madre. Hay muchos probrecitos que se han quedado en el camino y que no han podido disfrutar de sus casas. Al menos cuatro personas", asegura.

Al igual que el resto de adjudicatarios (en total son cien), Carmen asegura que a ellos les dijeron "Casa por Casa, con escritura en mano", por lo que no entiende que ahora, según señala, la Junta les proponga un contrato de compraventa mediante una subvención por la que tendrán que tributar ante Hacienda el próximo año, debido al incremento patrimonial de 50.000 euros (se valoraron sus casas en 20.000 y las nuevas construidas por la Junta en 70.000).

"Es una pena y es una vergüenza que nos traten así. Porque somos gente trabajadora, pero no podemos pagar lo que ellos quieren", comenta. En su caso particular, asegura que le da exactamente igual que sus padres tengan que pagar una renta mensual de treinta o cuarenta euros por un alquiler social (esta opción ha sido propuesta como alternativa por la Junta) porque, según explica, "entre los hermanos nos arreglaremos para poder ayudarles". Lo que quiere, según insiste, es "que mis padres vivan dignamente, que tengan una calidad de vida y una vivienda digna".

"Por favor, que le den la vivienda de una vez. Y al resto de personas que hay en el barrio, que viven de penita. Nos vamos a volver locos. Hay gente mayor y también gente joven con cuatro y cinco niños, algunos con bronquitis, en casas con humedades", señaló.