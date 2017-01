La FOE sostiene que "no cabe llegar a ningún acuerdo sobre Majarabique"

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) hizo en la reunión de su Junta Directiva correspondiente al mes de enero, la defensa más contundente de las realizadas hasta la fecha en Huelva en relación con la polémica levantada desde Sevilla después de que se conociera la adjudicación a la Autoridad Portuaria onubense del área logística de Majarabique. Si hasta el momento la postura se alineaba con la defensa de la actuación emprendida por el Puerto de Huelva, ayer fue más allá y señaló que "no cabe ningún acuerdo posible" toda vez que Sevilla no mostró interés alguno en la misma. Al mismo tiempo, la institución presidida por José Luis García-Palacios, pidió una mayor implicación de las instituciones y de las propias empresas onubenses en la defensa de los intereses del Puerto.

Desde la FOE se insistió en que "el futuro de nuestro Puerto está intrínsecamente unido al de Huelva, y su avance o no puede lastrar, por tanto, en gran medida nuestra economía", por lo que se pidió una vez más "hacer cumplir la legalidad que le asiste a la Autoridad Portuaria de Huelva y acabar cuanto antes con la polémica generada en torno al proyecto".

La federación empresarial onubense salió al paso de las intenciones manifestadas desde ámbitos llegados de la capital hispalense por encontrar un principio de acuerdo que conlleve la participación del puerto de Sevilla en la gestión del nodo logístico. En este sentido, desde la FOE se quiso dejar claro que "no tiene ni debe consensuarse con ninguna otra entidad que no le interesó en su momento acudir al concurso convocado". Se aferran así a la declaración del 2 de diciembre realizada por el puerto sevillano, en la que desestimaba su participación en el nodo logístico por entender que iba en contra de su intención por desarrollar la zona del Batán. En concreto, señalaba que "la Autoridad Portuaria de Sevilla no considera conveniente optar a la licitación, ya que supondría un incremento de los costes logísticos por la duplicidad de las infraestructuras, la dispersión operativa y una pérdida de eficacia". Esta es la declaración a la que se aferra la FOE para negar la participación de Sevilla en la gestión, algo que se promueve desde la Junta de Andalucía.

Por último, la FOE concluye que "echa en falta un frente común institucional-empresarial en Huelva que aúne lo que de forma individualizada se está defendiendo y que ayudaría a arropar a nuestro Puerto en cuantas actuaciones esté obligado acometer para hacer valer sus derechos contraídos de forma lícita y por méritos propios".

Se trata de la segunda ocasión en que la FOE se pronuncia respecto a esta polémica. En la reunión de su Junta Directiva del mes de diciembre, se mostró bastante más conciliadora, ya que entendía que se trataba de un proyecto que iba a generar "indudables beneficios para Sevilla y Huelva", aunque quiso animar al Puerto onubense a que continuara con su política de inversiones, a la vez que hizo un llamamiento para buscar una salida y huir de la polémica.